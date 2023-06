Montbéliard : un microscope capable d’observer à l’échelle atomique installé au campus

Le microscope permet d’approcher une pointe extrêmement fine d’une surface et de faire passer un courant. Et on mesure le courant en chaque point de la surface, sachant que la distance entre la pointe et la surface est d’un nanomètre. « C’est comme faire voler un avion à 1 000 km/h au-dessus de l’Himalaya à 50 cm du sol », image Frank Palmino. Vertigineux. La pointe peut se déplacer à une vitesse de 5 picomètres par heure, sachant que le diamètre d’un atome mesure 300 picomètres indique le chercheur. Le tout est réalisé dans un environnement « ultravide », « de l’ordre du vide interstellaire », poursuit-il. Et à – 263 °C. L’ultravide est nécessaire car l’oxygène « polluerait » la surface et influencerait les réactions des atomes avec. Car les chercheurs déposent sur les surfaces, notamment du silicium, des molécules et observent comme elles réagissent, s’organisent, bougent, se reconstruisent ou s’assemblent d’elles-mêmes. « On observe la matière à l’échelle atomique », résume Frank Palmino. Et on prépare les innovations de demain.

De telles expériences de recomposition pourraient par exemple mener à produire autrement l’ammoniac, fabriqué aujourd’hui industriellement avec un procédé particulièrement polluant et nécessitant énormément d’énergie ; 1 % de l’énergie totale consommée par les hommes sert à produire l’ammoniac. Leurs recherches peuvent ouvrir d’autres possibilités, car on peut regarder la matière et son comportement à l’échelle de l’infiniment petit. Car si le laboratoire mène des recherches fondamentales, il travaille aussi avec les industriels pour les accompagner dans des recherches applicatives (lire ci-dessous) ; la plateforme a des échanges avec Lisi ou encore Framatome par exemple.



Le groupe nanosciences revendique plus de 60 publications dans des revues scientifiques internationales à comité de lecture. Un témoignage de l’excellence.