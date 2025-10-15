Montbéliard : un an ferme pour des menaces contre un chroniqueur de CNews

« Je vais te casser la mâchoire (…) je vais te filmer en train de te tabasser », avait notamment écrit Amin B. au printemps 2024 dans ses messages adressés à M. Tegnér via un pseudonyme, a précisé le procureur, Paul-Edouard Lallois.

Le prévenu, qui réside dans le Doubs et était employé par le conseil départemental du Territoire de Belfort comme technicien en maintenance informatique, a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Montbéliard pour « menaces de crimes ». Il a été écroué à la sortie de l’audience.

Dans ses nombreux messages, le jeune homme, sous suivi psychiatrique, s’en prenait au chroniqueur, également cofondateur du média identitaire Frontières, à cause de ses positions qu’il estimait trop pro-israéliennes, lui-même se revendiquant comme un soutien du mouvement palestinien Hamas.