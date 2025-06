Montbéliard : Umpa, cette nouvelle mascotte du tribunal judiciaire

C’est France Victimes Nord Franche-Comté (découvrir ici) qui porte ce projet, soutenu par le ministère de la Justice. Trois de ses salariées sont référentes d’Umpa : Noémie, qui l’héberge chez elle, ainsi que Pauline et Laurèna, juristes, qui l’accompagnent au quotidien. Toutes trois ont suivi des formations spécifiques, notamment avec Handi’Chiens, pour apprendre à travailler avec un chien d’assistance dans un cadre judiciaire. « Il a fallu apprendre à comprendre son rythme, respecter ses besoins, raconte Romain Bonnot, directeur de l’association. Elle a des droits, et on a des devoirs envers elle. J’ai notamment beaucoup appris sur le respect que l’on porte au chien.» Lui s’est porté volontaire comme hébergeur secondaire. Il raconte l’enthousiasme, mais aussi les contraintes : les formations suivies, les temps d’adaptation, l’importance de penser le projet sur le long terme.

Le chien a même un véhicule dédié, mis à disposition par le tribunal à la suite d’un appel aux dons. Car Umpa ne reste pas cantonnée aux audiences : elle intervient aussi lors de dépôts de plainte, dans les locaux de la Maison de protection des familles ou lors d’entretiens avec les juristes.