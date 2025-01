Montbéliard : tout savoir sur le recensement en 2025

À Montbéliard, six agents recenseurs ont été formés spécifiquement pour cette mission. Ils ont reçu une préparation couvrant les principes généraux du recensement, son cadre réglementaire et les diverses situations auxquelles ils pourraient être confrontés. Chaque agent interviendra dans un secteur défini. Les habitants tirés au sort au centre-ville seront visités par Jean-Marc Maugué. Le quartier des Batteries du Parc sera partagé entre deux agents Hélène Fernandes et Abdessamad Kaddouri.

Le Mont-Bart sera, quant à lui, recensé par Adeline Filz et Jean-Marc Maugué. Les habitations situées au quartier de la Chiffogne et Faubourg de Besançon seront évaluées par Hélène Fernandes. Abdessamad Kaddouri recensera le Pied des Gouttes et le quartier Pergaud Saint-Aubin. Jacques Girot s’occupera, quant à lui, du quartier de la Citadelle. Concernant les autres quartiers, Salima Kaddouri viendra au Coteau Jouvent, au Petit-Chênois et aux Portes du Jura.