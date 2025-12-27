Montbéliard : remplacer les bornes de chargement électrique des voitures

Pour la première fois, en novembre 2025, les voitures électriques ont représenté un quart des ventes d’automobiles en France. Pour accompagner ce développement, la Ville de Montbéliard, lors du conseil municipal du 15 décembre a décidé de remplacer son matériel obsolète et de mettre en place en 2025 six nouvelles bornes capables de recharger plusieurs véhicules simultanément et plus rapidement, dans ses parkings en ouvrage.

Pour aller plus loin dans le maillage de la commune, la Ville de Montbéliard a décidé de rejoindre l’appel à manifestation d’intérêt piloté par l’Agglomération du Pays de Montbéliard dans le cadre de son Plan de Mobilité et de sa politique en matière de transition écologique. Une convention de coopération devra être conclue entre la Communauté d’Agglomération, pilote du projet, et la Ville de Montbéliard.

Les sites pré-sélectionnés pour Montbéliard sont le parking de la Lizaine sud, le parking de la cour des Halles, ls parkings P1, P2 de l’Axone et le parking du Champ de Foire. Concernant les IRVE pour les cycles, la Capitainerie et le Pavillon des Sciences es envisagée.