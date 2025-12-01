PUB
Automobile : les immatriculations en berne en France, les électriques en force

Peugeot partner, électrique.
Les voitures électriques représentent pour la première fois plus d'un quart des immatriculations en France, en novembre 2025. | ©Stellantis

Le leasing social a boosté les immatriculations de voitures électriques en novembre. Pour la première fois, elles représentent plus d’un quart du marché français.

Le marché automobile français s’est replié de 0,3% en novembre sur un an, confirmant une année 2025 maussade sur fond d’attentisme des consommateurs, alors que les voitures électriques ont pour la première fois dépassé le quart des immatriculations.

Au total, 132 927 voitures particulières neuves ont été mises en circulation sur les routes le mois dernier, un niveau équivalent à celui de novembre 2022, a précisé lundi la Plateforme automobile (PFA) dans sa livraison mensuelle de statistiques.

Le marché automobile français, qui ne s’est jamais remis de la crise sanitaire, évolue à 23% sous son niveau de novembre 2019, a souligné à l’AFP une porte-parole de la PFA, qui représente les constructeurs et équipementiers automobiles de l’Hexagone.

Attentisme des consommateurs

Sur les onze premiers mois de l’année, les immatriculations se sont contractées de 4,9% par rapport à la même période de 2024. La porte-parole a noté, parmi les facteurs expliquant la déprime du marché, un attentisme des consommateurs et des entreprises, dû aux « incertitudes politiques et économiques », notamment le flou sur l’avenir du projet de loi de finances 2026 au Parlement.

De leur côté, les voitures 100% électriques ont confirmé leur succès en novembre, conquérant 26% du marché, un niveau mensuel inédit attribué par la porte-parole de la PFA au succès du « leasing social », la location avec option d’achat de véhicules électriques pour les ménages modestes avec aide de l’État, relancée en octobre. Ce dispositif « a été assez porteur sur les ventes de véhicules » zéro émission, outre l’obligation faite aux entreprises d’intégrer au moins 20% de tels véhicules dans leurs flottes, selon la même source.

Ce dynamisme a permis aux voitures électriques de conquérir une immatriculation française sur cinq depuis le début de l’année, là aussi un niveau record après les 17% sur l’ensemble des années 2023 et 2024.

Entrée de l'usine Stellantis de Sochaux, depuis Montbéliard.

Deux candidats pour le siège de la famille Peugeot au conseil d’administration de Stellantis

La famille Peugeot détient 7,6 % du capital de Stellantis. Robert Peugeot est candidat à sa propre succession pour représenter la famille au conseil d’administration. Son cousin germain, Xavier, est lui aussi candidat.
Onlineformapro aidant les participants à résoudre l'énigme de l'escape game.

Sochaux : jeunes et demandeurs d’emploi à la découverte des métiers de l’industrie

130 jeunes et demandeurs d’emploi étaient réunis au musée de l’Aventure Peugeot de Sochaux ce jeudi 27 novembre pour découvrir les métiers de l’industrie. Un événement organisé par l’Union des industries et métiers de la métallurgie ainsi que l’Association d’information et de promotion des métiers de l’industrie.
Feu dans un foyer de cheminée.

Non, le chauffage bois ne sera pas interdit en 2027

Depuis début 2025, une rumeur circule sur l’interdiction du chauffage au bois à partir de 2027 en France et en Europe. Cette fausse information, largement relayée, suscite beaucoup d’inquiétude chez les 7 millions de foyers qui comptent sur le bois comme source d’énergie. Pourtant, la réalité est tout autre : il ne s’agit pas d’une interdiction pure et simple, mais d’un renforcement des normes pour limiter les appareils les plus polluants.

