Montbéliard : mieux coordonner les acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes

« Tous les jours, toutes les nuits, on me relate des violences conjugales et intrafamiliales », désespère Sylvie Siffermann, sous-préfète de l’arrondissement de Montbéliard, en poste depuis l’été 2023. « Je ne peux pas être témoin de ça et ne rien faire », assure la représentante de l’État. En France, on déplore, annuellement, environ, 140 féminicides. Des violences qui touchent tous les milieux sociaux et tous les âges.

C’est cette dure réalité qui a encouragé la représentante de l’État à impulser la rédaction d’un guide à destination des professionnels, en partenariat avec Pays de Montbéliard Agglomération et le parquet du tribunal judiciaire de Montbéliard. Une initiative qu’elle avait déjà engagé à Saint-Dié-des-Vosges, sa précédente affectation.