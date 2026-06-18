Montbéliard: le personnel de l’Ehpad Doubs Rivage en grève

« C’est grâce à nous que ça tourne », explique le personnel. L’Ehpad accueille de nombreuses personnes âgées qui ont de moins en moins d’autonomie. Les aides-soignantes ne peuvent plus forcément être assez disponibles pour les pensionnaires. « On est une soignante pour des résidents, qu’ils soient valides ou non valides, autonomes ou pas autonomes, c’est exactement pareil », s’agacent les représentantes de la manifestation. Elles ajoutent même : « Cela en devient une charge même sur les jours de repos. Parce que le temps de récupérer physiquement, mentalement, ça se ressent sur nos jours de repos. »

Les mauvaises conditions de travail ont aussi des répercussions sur les résident. Le personnel compense sans cesse le manque d’employés: « Quand on rentre chez nous, on est vidés. Puis, on est stressés de savoir comment on va retrouver l’Ehpad et savoir s’il y aura des remplaçants en cas d’absence, sinon on s’organise autrement pour compenser », intervient Sahadatou Djibo, serveuse dans l’Ehpad. Le personnel manifeste pour une meilleure reconnaissance en général.