Montbéliard : la rue du Château rouvre à la circulation le 15 novembre

Voirie, stationnement, mobilités douces et espaces verts ont été repensés. « En lieu et place du stationnement longitudinal a été aménagée une voie réservée aux piétons et aux cyclistes », indique, à ce titre, la Ville de Montbéliard. Cette nouvelle voie mesure 4,5 mètres de large et est réalisée en « pavés porphyre » ; elle est séparée de la chaussée par une platebande végétalisée. Côté éclairage public, des leds ont été privilégiés. Les dix nouveaux mâts d’éclairage sont dotés de crosses et de lanternes du même style que ceux de la place Saint-Martin. L’escalier du square Vittini a aussi été réhabilité.