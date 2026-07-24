Montbéliard : la mairie met en garde contre les démarchages frauduleux

« Il a récemment été signalé que des personnes se présentent chez des habitants afin de proposer différents produits ou services », rapporte la mairie de Montbéliard dans un communiqué de presse. Celle-ci appelle donc les habitants « à la vigilance face aux démarchages frauduleux à domicile ».

D’ajouter : « Ces pratiques peuvent parfois être utilisées pour obtenir des informations personnelles ou profiter de la vulnérabilité́ de certaines personnes. »