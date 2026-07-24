Montbéliard : la mairie met en garde contre les démarchages frauduleux

« Il a récemment été signalé que des personnes se présentent chez des habitants afin de proposer différents produits ou services », rapporte la mairie de Montbéliard dans un communiqué de presse. Celle-ci appelle donc les habitants « à la vigilance face aux démarchages frauduleux à domicile ».
D’ajouter : « Ces pratiques peuvent parfois être utilisées pour obtenir des informations personnelles ou profiter de la vulnérabilité́ de certaines personnes. »
Les précautions données par la mairie de Montbéliard
La mairie de Montbéliard donne quelques précautions à adopter :
- Ne pas laisser entrer une personne inconnue à son domicile sans avoir vérifié son identité ;
- Ne signer aucun document dans la précipitation ;
- Ne jamais communiquer ses coordonnées bancaires ou ses documents personnels ;
- En cas de doute, demander une carte professionnelle et prendre le temps de vérifier l’identité de son interlocuteur.