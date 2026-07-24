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Montbéliard : la mairie met en garde contre les démarchages frauduleux

Démarchage commercial d'un vendeur, en porte-à-porte.
La Ville de Montbéliard met en garde sur les risques de démarchages frauduleux. | ©CC BY 3.0 – Worlee Glover

La Ville de Montbéliard appelle les habitants de la commune à la vigilance face aux démarchages frauduleux.

« Il a récemment été signalé que des personnes se présentent chez des habitants afin de proposer différents produits ou services », rapporte la mairie de Montbéliard dans un communiqué de presse. Celle-ci appelle donc les habitants « à la vigilance face aux démarchages frauduleux à domicile ».

D’ajouter : « Ces pratiques peuvent parfois être utilisées pour obtenir des informations personnelles ou profiter de la vulnérabilité́ de certaines personnes. »

Les précautions données par la mairie de Montbéliard

La mairie de Montbéliard donne quelques précautions à adopter :

  • Ne pas laisser entrer une personne inconnue à son domicile sans avoir vérifié son identité ;
  • Ne signer aucun document dans la précipitation ;
  • Ne jamais communiquer ses coordonnées bancaires ou ses documents personnels ;
  • En cas de doute, demander une carte professionnelle et prendre le temps de vérifier l’identité de son interlocuteur.

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