Montbéliard : Florent Montaclair renvoyé de l’université

La justice s’intéresse également à un soi-disant doctorat qu’il aurait obtenu dans une université américaine à l’existence douteuse, soupçonnée d’être également une coquille vide inventée par l’intéressé.

Depuis le 7 avril, M. Montaclair est sous le coup d’une sanction disciplinaire qu’il n’a pas contestée, et qui est désormais définitive, a précisé à l’AFP l’Université Marie-et-Louis-Pasteur de Besançon, qui l’employait.