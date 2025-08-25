Montbéliard : fermeture anticipée de la piscine de plein air

En raison de l’alerte sécheresse renforcée en cours (lire notre article), les arrêtés préfectoraux interdisent la vidange et le remplissage des piscines ouvertes au public. « Afin de respecter ces directives tout en garantissant la continuité du service public à la rentrée, la Ville de Montbéliard a pris la décision de fermer la piscine de plein air à partir de ce lundi 25 août soit 3 jours avant la date de fermeture initialement prévue », indique la municipalité.

L’Agence régionale de santé (ARS) a autorisé la réutilisation de l’eau des bassins extérieurs pour remplir ceux de la piscine couverte. « L’opération, menée en collaboration avec le SDIS du Doubs et l’ARS, nécessite sept jours d’intervention et comprendra plusieurs étapes : pompage, renforcement de la filtration et traitements spécifiques de l’eau », précise la Ville de Montbéliard.

Cette opération doit permettre de respecter le calendrier de reprise. « Cette démarche vise à garantir la réouverture de la piscine couverte prévue au 1er septembre et à assurer l’accueil des usagers, notamment des enfants des écoles et de l’école de natation, tout en adoptant une gestion responsable de la ressource en eau face à la situation actuelle. »