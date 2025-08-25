Montbéliard : fermeture anticipée de la piscine de plein air

La piscine Swim'Val de Valentigney est fermée définitivement. |©Markus Spiske de Pixabay
La fermeture doit permettre de remplir la piscine intérieure. |©Markus Spiske de Pixabay
En bref

La piscine de plein air du centre aquatique René Donzé à Montbéliard ferme ses portes plus tôt que prévu. La décision, effective depuis ce lundi 25 août, intervient trois jours avant la date initialement programmée.

En raison de l’alerte sécheresse renforcée en cours (lire notre article), les arrêtés préfectoraux interdisent la vidange et le remplissage des piscines ouvertes au public. « Afin de respecter ces directives tout en garantissant la continuité du service public à la rentrée, la Ville de Montbéliard a pris la décision de fermer la piscine de plein air à partir de ce lundi 25 août soit 3 jours avant la date de fermeture initialement prévue », indique la municipalité.

L’Agence régionale de santé (ARS) a autorisé la réutilisation de l’eau des bassins extérieurs pour remplir ceux de la piscine couverte. « L’opération, menée en collaboration avec le SDIS du Doubs et l’ARS, nécessite sept jours d’intervention et comprendra plusieurs étapes : pompage, renforcement de la filtration et traitements spécifiques de l’eau », précise la Ville de Montbéliard. 

Cette opération doit permettre de respecter le calendrier de reprise. « Cette démarche vise à garantir la réouverture de la piscine couverte prévue au 1er septembre et à assurer l’accueil des usagers, notamment des enfants des écoles et de l’école de natation, tout en adoptant une gestion responsable de la ressource en eau face à la situation actuelle. »

Nos derniers articles

Flipper Totem de Gottlieb (1979). | © CC BY 2.0

Haute-Saône : des flippers en pleine renaissance dans un château du XVIe siècle

Des dizaines de flippers aux lumières multicolores résonnent d'un bout à l'autre de la cave : en Franche-Comté, un château de la Renaissance accueille une des plus grandes collections d'Europe de billards électriques.
La digue de l'étang des Forges va être restaurée. Elle ne change pas de place. À terme, la route qui longe ce côté de l'étang, entre l'étang et l'ancienne laiterie, sera supprimée.

Cyanobactéries : les activités nautiques interdites à l’étang des Forges

La prolifération de cyanobactéries contraint les usages de l’étang des Forges, à Belfort. Depuis le 14 août, toutes les activités nautiques y sont interdites après la détection de toxines. Une situation récurrente dans le Territoire de Belfort.
,
Sochaux enchaîne un deuxième match nul consécutif. | ©Le Trois - Hugo Gueritaine.

Défaite du FCSM contre Rouen

Les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard jouaient vendredi 22 août à 19 h 30 contre le FC Rouen, lors d'un match en extérieur à huis-clos. Ils ont perdu ce 3e match de National.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC