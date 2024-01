Montbéliard : des étudiants inventent une application pour traduire la langue des signes

Une solution, c’est aussi ce qu’apporte la plateforme ErgoSpine face aux mauvaises postures que l’on peut adopter au bureau. Avoir une meilleure posture sur sa chaise, devant son ordinateur et en être récompensé, l’application rend cette idée possible. Khadija Boudjemline, Océane Firrincieli, Thomas Pascuzzi et Laurine Sinet ont mis au point un système de captation. Avec ce système, dans le futur, les caméras d’ordinateur pourraient détecter les mauvaises postures et prévenir l’utilisateur. Les étudiants assurent «qu’aucune image ne sera enregistrée ». Pour les plus réticents, un questionnaire d’auto-évaluation sera accessible à la place d’une captation par l’image. Selon les réponses, des petits exercices pourront être réalisés au travail, seul ou avec ses collègues, tout en pouvant entrer en compétition avec eux. Si l’utilisateur corrige sa posture, récompenses à la clef.

Tout à côté, un autre projet interpelle. Hafsa Essaouri et Nohaila El Yassari, toutes deux vêtues d’un blazer, présentent leur plateforme, nommée With you. Cette fois-ci, le concept est tout autre : lutter contre l’isolement des personnes âgées. Pour cela, elles ont créé une intelligence artificielle conversationnelle nommée Amigo. Une interface qui permet d’avoir une conversation claire et fluide avec une intelligence artificielle. «Il y a une véritable conversation qui se crée », se réjouissent t-elles.

Amigo parle à la première personne pour créer de la proximité mais ne donne pas d’ordres, pour éviter tout types de problèmes, détaillent encore les créatrices. À l’avenir, elles souhaitent développer « une voix plus chaleureuse ». Elles songent même à la possibilité d’y ajouter une fonctionnalité qui permettra de mettre la voix d’un proche.

Pour le moment, les projets sont encore au stade de développement et ne sont pas disponibles pour le grand public même si «tous les projets ont pour objectif d’aboutir », assure Federico Tajariol, leur responsable de projet. Dans un premier temps, les présentations étaient un moyen pour ces étudiants de faire connaître leur projet. Mais aussi de s’entraîner à savoir parler de leurs applications avec des termes simples. Avec une optique, à la fin : réussir à les vendre.