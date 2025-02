Montbéliard : de comptable à maroquinière, le parcours de Nathalie

« J’ai intégré la formation Sellier Maroquinier d’Art au mois de septembre cette année », explique Nathalie, le sourire aux lèvres. Après des études de comptabilité et une trentaine d’années dans cette filière, Nathalie s’est remise en question. « Je ne me retrouvais plus dans le métier de comptable. Sachant que j’ai encore 12 ans de travail, je me suis rendue compte que je voulais faire un métier qui me plaisait. » Elle ajoute que la réforme des retraites, qui recule l’âge de la retraite, a joué un rôle dans sa décision. « Et puis, il y a eu un licenciement. J’ai fait un bilan de compétences. Il m’a orientée vers un métier manuel et créatif », confie-t-elle.

Direction Rougemont, dans le Doubs, où Nathalie réalise un stage en immersion chez un artisan. Elle y apprend à faire des ceintures et des petits porte-monnaie. « J’ai découvert un métier qui me correspondait. J’ai toujours aimé bricoler, créer, coudre », raconte-t-elle. Son conseiller de pôle emploi l’a orienté vers une réunion d’information et des portes ouvertes de la formation SMA. « Depuis le mois de septembre, je viens avec le sourire et la passion », affirme la future maroquinière.