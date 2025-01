Montbéliard : bilan d’une vaste opération contre le trafic de drogue et les rodéos urbains

Parmi les interventions marquantes du premier jour, les policiers ont interpellé un individu à Seloncourt, qui faisait exploser des mortiers d’artifice. Le second, plusieurs saisies ont été effectuées, dont 120 grammes de cannabis, dissimulés dans une poubelle, repérés grâce au chien des forces de l’ordre. Une interpellation dans un bar a permis de mettre la main sur 64 grammes de résine de cannabis, 21 grammes d’héroïne, 15 grammes de cocaïne et 1 340 euros en liquide, liés au trafic de stupéfiants. Dans ce même établissement, les policiers ont également découvert six grammes de cannabis ainsi que des paquets de cigarettes de contrebande. Deux motos ont été saisies.

Un autre établissement a aussi été contrôlé, entraînant l’ouverture d’une procédure pour travail dissimulé. Une interpellation a par ailleurs eu lieu à la suite d’un cas de violences avec arme entre deux individus lors du contrôle d’un bar.