Montbéliard : 800 prélocalisateurs pour lutter contre les fuites d’eau

La Société des Eaux du Pays de Montbéliard (SEPM), société du groupe Veolia, annonce la mise en place de 800 prélocalisateurs communicants sur l’ensemble de son territoire. Ce dispositif est doté de capteurs acoustiques qui détectent en permanence les bruits anormaux dans les canalisations, souvent signe de fuites. En cas de détection d’une anomalie, ces dispositifs transmettent l’information aux équipes techniques.

Avec cette nouvelle technologie, la SEPM pourra réduire les pertes en eau potable, évitant le gaspillage. Et améliorer le rendement du réseau de distribution, en limitant les pertes liées aux fuites. Cela permettra également d’optimiser les interventions des équipes techniques, priorisant les actions à mener sur le terrain, contribuant alors à la préservation de la ressource en eau. « Ces équipements de pointe nous permettront d’agir plus rapidement et d’assurer un service de meilleure qualité à nos usagers, tout en préservant l’environnement », explique Pierre Minot, directeur du Territoire Franche-Comté Véolia France. Une mise en place est en cours, depuis octobre et jusqu’à fin novembre dans les zones urbaines du pays de Montbéliard (Montbéliard, Audincourt, Voujeaucourt, Valentigney…