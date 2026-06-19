Montbéliard : 14 interpellations et 19,5 kilos de drogue saisis

« C’est un résultat extraordinaire », s’est réjoui le procureur de Montbéliard ce vendredi 19 juin lors d’une conférence de presse organisée conjointement avec la gendarmerie et la police. Une enquête sur le trafic de drogue, dont les prémices remontent à 2024, a débouché cette semaine sur sur l’interpellation de 14 personnes, la saisie de 19,5 kg de drogue (cannabis, héroïne, cocaïne, ecstasy) pour un montant évalué à la revente à plus de 330 000 euros et la saisie d’avoirs criminels (voitures, cash, saisies sur comptes bancaires, téléphones portables, tablettes, consoles, vêtements et accessoires de marques) évalués à 403 000 euros. « Et ce n’est pas fini », a glissé le procureur.

L’enquête a débuté fin 2024 dans le secteur de Pont-de-Roide avec le repérage de consommateurs et de livreurs. Les investigations ont conduit les enquêteurs à identifier des zones de trafic à Montbéliard, Valentigney, Audincourt dans un premier temps, puis en Haute-Saône et dans le Territoire de Belfort. A l’automne 2025, les enquêteurs ont fait, selon le procureur, « le constat d’un réseau de trafic de drogue à plusieurs branches, avec des tentacules remontant à plusieurs cibles ». Une co saisine de la gendarmerie et de la police, avec co-direction d’enquête, a alors été mise en place, afin de « remonter à un spectre plus élevé ».