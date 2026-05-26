Möcafé : 40 ans de café et 26 ans de torréfaction des grains

Au début des années 1980, ils avaient d’abord acheté un bus anglais à double étage. Durant quelques années, les parents d’Alice Guinard tiennent une baraque à frites dans ce bus rouge. « C’était à la place des 4 As. Le centre commercial n’existait pas encore, c’était vraiment l’époque de Mathusalem », sourit la gérante. Mais avec la construction du centre, la baraque à frites est baladée de gauche à droite. Ses parents garderont cette activité durant cinq ans.

Par le pur des hasards, ses parents se retrouvent à gérer Möcafé. Eux qui n’étaient pas familiers avec le commerce du café. « Mes parents ne connaissaient pas grand-chose au café, mais ils ont toujours été des personnes très curieuses. » En 2000, le père d’Alice Guinard décède, elle décide alors de reprendre les rênes. Elle-même n’a pas suivi de formation précise. « J’ai repris, au début provisoirement. Mon père m’avait un petit peu appris, mais j’ai aussi appris sur le tas. »