Meurtre à Seloncourt : que s’est-il passé le 26 juillet 2024 ?

« Les principaux suspects ont formellement nié leur participation la moindre participation avec des explications très variantes au cours de 48 heures de gardes à vue », détaille le procureur. Mais un individu a pu apporter un certain nombre d’explications corroborant l’hypothèse principale des enquêteurs. « Même si l’enquête n’est pas terminée, on peut se satisfaire que 4 mis en causes soit en détention provisoire à l’heure actuelle et soit hors d’état de nuire pour le moment », expose le commissaire Mangin.

Le procureur précise que l’instruction pourrait durer encore plusieurs mois, voire jusqu’à 18 mois, avant que la procédure ne puisse avancer vers un procès. Les autorités n’écartent pas d’autres développements, notamment sur d’éventuelles connexions avec le milieu marseillais, ce qui complexifie encore davantage cette affaire criminelle aux multiples ramifications.