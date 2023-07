« Mes enfants doivent prouver qu’ils sont Français »

Vendredi 7 juillet. 12 h 15. De délicieuses odeurs de pâtisserie embaume le rez-de-chaussée du centre culturel et social Résidence-Bellevue (CCSRB), à Belfort. Dans la cuisine de la structure, louée pour l’occasion, des bénévoles de l’association Papillon rouge s’affairent. On casse des œufs. On mélange. On mixe. On coule de la pâte dans des moules à muffins. Au milieu de ces pâtisseries saveur pistache, on glisse une framboise. Puis on enfourne. La dizaine de personnes préparent des mets pour l’évènement culturel de l’année au quartier : la Butterfly Cup, organisée par l’association Papillons rouge dans le parc de la Douce, à Belfort. L’association compte 387 adhérents. Elle est née du dispositif Quartiers d’été, en 2019.

« Jihad ! interpelle Sarah, l’une des cuisinières, en lui tendant un muffin : Peux-tu aller chercher une maman à 14 h ? » Assis sur des marches près de l’entrée arrière du CCSRB, l’intéressé valide. Puis Jihad Bourouba enchaîne sur les valeurs de partage, d’entraide et de solidarité qui animent cette association. Et qu’elle transmet insiste ce trentenaire qui occupe le poste de président et déploie une énergie contagieuse pour monter des projets, comme ce voyage humanitaire à Madagascar (lire par ailleurs). En attendant, le temps d’un week-end, l’association a proposé des animations et des spectacles gratuits, notamment à destination des familles du quartier des Résidences qui « n’ont pas la chance de partir en vacances », confie-t-il. « C’est le vrai esprit des résidence. » Mais cette initiative sera-t-elle relayée, proposant une image festive du quartier ? Le président n’y croit pas, au lendemain des excès de fièvre qui ont emparé, pendant quelques nuits, des quartiers populaires de France.