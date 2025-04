Maison du Peuple fermée le 1er mai : les syndicats s’insurgent à Belfort

À Belfort, la décision de fermer la Maison du Peuple, qui abrite les syndicats, le 1er mai provoque une vive réaction du côté des organisations syndicales. Dans un communiqué commun publié ce 30 avril, plusieurs syndicats (CGT,FSU, Sud Solidaires, et Solidaires Finances Publiques) dénoncent une « atteinte symbolique aux droits syndicaux ». « C’est avec stupéfaction et indignation que nous apprenons la décision du maire de fermer la Maison des Syndicats le 1er mai prochain, journée internationale des travailleurs », poursuivent-ils. Ils rappellent que ce lieu, qui abrite de nombreuses organisations de travailleurs, constitue leur « point de ralliement essentiel » et l’endroit où est entreposé leur « matériel militant ».

Selon eux, « cette décision est particulièrement choquante en cette période où le contexte social exige plus que jamais une expression libre et démocratique des revendications syndicales ». Ils y voient « une volonté délibérée d’entraver l’action syndicale et de bâillonner les voix qui s’élèvent contre la politique actuelle du gouvernement ». Pour les signataires, il s’agit clairement d’une tentative de « voler [leur] 1er mai, date historique et fondamentale pour le mouvement ouvrier ».