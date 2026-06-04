Lycée Germaine-Tillion jugé vétuste : 16 millions d’euros investis en 2019

Un des éléments qui revenaient dans les revendications des manifestations des élèves du lycée Germaine-Tillion était la vétusté du bâtiment (lire notre article). « Nous avons été très surpris », confie Myriam Chiappa-Kiger, vice-présidente aux ressources humaines et au dialogue social à la Région Bourgogne-Franche-Comté. Contrairement à la gestion au sein du lycée, la gestion de l’état du bâtiment est à la charge de la Région. L’élue explique avoir pris contact avec la direction du lycée pour faire un point complet sur ce qui avait déjà été fait au niveau des réparations. « En règle générale, quand il y a des problèmes dans un lycée, on est vite au courant. »

Sur les éléments remontés lors des manifestations, certains avaient déjà été traités auparavant. Concernant le problème avec certaines fenêtres, l’élue explique que le problème est réglé depuis février. Un diagnostic complet des 311 menuiseries a été effectué. « Il y avait une dizaine de fenêtres qui nécessitaient des spécificités, dont l’approvisionnement a un peu pris plus de temps. » En début d’année, des interventions ont également eu lieu sur le toit suite à l’identification de plusieurs fuites d’eau. « Il me semble qu’il y a un bon lien entre le lycée et la direction des lycées de la Région. Dès que les choses sont signalées, les interventions sont faites. »