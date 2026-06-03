Lycée Germaine-Tillion : fin de la grève après une réunion avec la rectrice

« Nous avons abordé quatre points : l’organisation du lycée, la gestion des élèves, le manque de confiance et les relations humaines », indique Manon Cartier, professeure au lycée et présente lors de la réunion. Les enseignants ont pu faire part de leurs inquiétudes face à la situation au sein de l’établissement scolaire. Le vendredi 22 mai, une manifestation par les enseignants et les élèves avait été organisée aux abords du lycée.

Pour rappel, mardi, un professeur avait été blessé en marge de la manifestation (lire notre article). Cinq personnes sont poursuivies dans le cadre des échauffourées des manifestations. Le piquet de grève s’était étendu jusqu’au vendredi 29 mai.

Manon Cartier rapporte que, face aux doléances des professeurs, Nathalie Albert-Moretti a exprimé la volonté de régler les problèmes rapidement. « Elle souhaite plus de transparence, de communication et de réactivité. Elle envisage également un accompagnement de la Division des Examens et Concours (DEC), et un accompagnement pour reconstruire un collectif et du dialogue. » Des solutions qui pourraient émerger grâce à une co-construction entre les différentes parties.