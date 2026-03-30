PUB
,

Luxeuil : un exercice pour tester le niveau protection de la base

Mirage 2000-5F de la BA 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur, en Haute-Saône. | ©Le Trois – Thibault Quartier
La BA 116 accueille un exercice du 30 mars au 3 avril sur son niveau de protection. | ©Le Trois – archives
En bref

Du 30 mars au 3 avril, la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur accueille l’exercice Basex 2026. L’escadron de protection et les gendarmes de l’air seront visibles.

Du 30 mars au 3 avril, l’activité militaire autour de la BA 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur sera plus dense qu’à l’accoutumée. La base accueille l’exercice biannuel Basex 2026.

« Conduit par le Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA) et le commandement territorial de l’armée de l’Air et de l’Espace (CTAAE), l’exercice permet à l’ensemble des bases aériennes, détachements air et éléments air rattachés de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) d’améliorer leurs capacités de réaction face à tout évènement anormal ainsi que d’entraîner le personnel civil et militaire à la gestion de crise », détaille la base aérienne dans un communiqué de presse.  

Les gendarmes de l'air plus visibles

« Dans un contexte sécuritaire de niveau « urgence attentat », cet exercice permet de vérifier le niveau de réactivité́ et de résilience face à toute situation de nature à compromettre la réalisation des missions opérationnelles », justifie le communiqué.

Les gendarmes de l’Air et de l’Espace, ainsi que l’Escadron de protection de la BA 116 pourront être ainsi visibles autour de la base.

Nos derniers articles

Manifestation des agriculteurs devant la préfecture du Territoire de Belfort, le 30 mars 2026, contre les prix de l'énergie.

Le prix du carburant réactive la colère des agriculteurs !

Une cinquantaine d’agriculteurs s’est rassemblée devant la préfecture du Territoire de Belfort, ce lundi 30 mars, pour manifester leur colère contre le peu d’aides reçues de l’État pour affronter la crise énergétique. L’occasion, également, de remettre sur le tapis les dossiers présentés lors du mouvement de 2024.
Le siège du groupe Lisi, à Grandvillars.

Grandvillars : Lisi renforce son équipe de direction

Le groupe Lisi crée un poste de directeur général des opérations. Il sera occupé par Benoît Heubet, qui rejoint l’entreprise.
,
Des réservoirs hydrogène conçus par Forvia, lors du forum Hydrogen Business for climate 2021, à Belfort.

Le forum hydrogène revient à Montbéliard le 8 décembre

Le forum hydrogène, organisé depuis 2020 dans le nord Franche-Comté, est programmé le mardi 8 décembre, à l'Axone de Montbéliard. Il conserve sa formule 2025, sur une journée. Son thème : "Filière H2 sous pression ? Préparons la suite !"

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

93 Appartements7 Immeubles59 Maisons14 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC