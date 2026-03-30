Luxeuil : un exercice pour tester le niveau protection de la base

Du 30 mars au 3 avril, l’activité militaire autour de la BA 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur sera plus dense qu’à l’accoutumée. La base accueille l’exercice biannuel Basex 2026.

« Conduit par le Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA) et le commandement territorial de l’armée de l’Air et de l’Espace (CTAAE), l’exercice permet à l’ensemble des bases aériennes, détachements air et éléments air rattachés de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) d’améliorer leurs capacités de réaction face à tout évènement anormal ainsi que d’entraîner le personnel civil et militaire à la gestion de crise », détaille la base aérienne dans un communiqué de presse.