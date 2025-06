Lure : un centre éducatif fermé s’installe à l’entrée de la ville

Christophe Thiery, architecte de l’Atelier du Haut Verger qui a réalisé le projet, a expliqué que le CEF s’intégrera « le plus gracieusement possible » dans le décor. Sur la parcelle de 5 000 m2, 1 000 m2 seront consacrés au bâtiment du CEF, 1 400 m2 au parvis et 2 500 m2 aux aménagements extérieurs tels que jardin et potager. D’un montant de quatre millions d’euros, les plans incluent aussi une maison familiale qui servira à accueillir les familles lors des visites à leur enfant, les jeunes pouvant venir de tout le territoire.

Selon Frédéric Parra, directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), entre 800 et 900 jeunes sont actuellement suivis par les services de la PJJ sur l’ensemble de la Franche-Comté pour des faits de délinquance, dont cinq à dix placés en CEF. « Il y a des besoins aujourd’hui pour des établissements complémentaires. Mais on ne peut pas dire aujourd’hui que les situations de délinquance augmentent. » Les CEF s’affichent comme une alternative à la prison, avec l’objectif d’éduquer et de réinsérer. « Derrière chaque mineur délinquant, il y a un enfant en souffrance », a pointé Romain Royet, préfet de la Haute-Saône.

À Lure, de nombreux partenariats seront menés avec les associations et les entreprises pour développer des projets « visant à favoriser l’insertion des mineurs et prévenir la réitération des comportements délinquants ». Animateurs sportifs, associations spécialisées dans la réinsertion, professionnels de santé, partenaires institutionnels (pompiers, policiers) interviendront dans l’établissement pour des ateliers de prévention, des activités socio-culturelles ou encore des cours de secourisme, par exemple. Des ateliers auront également lieu avec des acteurs économiques locaux ; allant du jardinage à la couture et à la maroquinerie, de la mécanique auto à l’école de rugby.

Les consultations publiques pour le CEF de Lure seront lancées en fin d’année. Le début des travaux est prévu à l’été 2026 avec, au terme des dix-huit mois de chantier envisagés, une livraison fin 2027. Il viendra s’ajouter au CEF déjà existant et en cours de rénovation à Châtillon-sur-Seine (Côte-d’Or), et à un autre CEF, actuellement en cours de réflexion, à Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire).