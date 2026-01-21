Lucie Ligier nouvelle directrice adjointe de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté

Lucie Ligier, nouvelle directrice adjointe de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté.
Lucie Ligier, nouvelle directrice adjointe de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. | dr
En bref

Changements dans l’équipe de direction de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté : depuis le 2 janvier, Lucie Ligier, auparavant directrice de la santé publique est nommée directrice générale adjointe. Eric Lalaurie, responsable du département prévention santé-environnement lui succèdera le 1er février à la tête de la direction de la santé publique.

Le 2 janvier 2026, Lucie Ligier a pris ses fonctions de directrice générale adjointe à l’ARS Bourgogne-Franche-Comté, où elle remplace le Dr Mohamed Si Abdallah, appelé à d’autres fonctions, annonce l’ARS dans un communiqué. Depuis le 1er octobre 2025, Lucie Ligier était directrice de la santé publique de l’Agence. Membre de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, elle est agrégée d’économie et titulaire d’un master en droit public des affaires. Diplômée de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), elle a exercé de 2009 à 2021 des responsabilités de direction aux CHU de Nancy, puis de Dijon. Nommée directrice générale adjointe du CHU de Dijon en 2021, elle y a assuré l’intérim de la direction générale durant six mois. A partir de juin 2023, Lucie Ligier occupe des fonctions de conseillère santé, offre de soins et établissements au sein des cabinets des ministres du travail, de la santé et des solidarités.

Eric Lalaurie directeur de la santé publique

Eric Lalaurie lui succèdera le 1er février à la tête de la direction de la santé publique. Il conduira une direction de 120 agents répartis dans les huit départements de la région et sera en charge de politiques publiques abordant de grands enjeux de santé : prévention des maladies chroniques, lutte contre les addictions, promotion de la santé des jeunes, gestion des alertes et crises sanitaires, qualité de l’eau…
Ingénieur général du génie sanitaire expert des risques sanitaires liés à l’environnement, Eric Lalaurie était adjoint au directeur de la santé publique de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté et chef du département prévention santé-environnement depuis 2019. Diplômé de l’école nationale supérieure d’ingénieur de Limoges et de l’EHESP, il a commencé sa carrière en tant que chef du service santé-environnement à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Territoire de Belfort (2004-2010). Chef du département santé-environnement de l’ARS de Franche-Comté de 2010 à 2014, il a également dirigé par intérim la direction veille, sécurité sanitaire et environnementale.
En 2016, Eric Lalaurie devient le bras droit du directeur de la santé publique, en dirigeant le département santé-environnement jusqu’en 2019, élargi au champ de la prévention et de la promotion de la santé par la suite.

