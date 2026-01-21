Lucie Ligier, nouvelle directrice adjointe de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté.

Eric Lalaurie lui succèdera le 1er février à la tête de la direction de la santé publique. Il conduira une direction de 120 agents répartis dans les huit départements de la région et sera en charge de politiques publiques abordant de grands enjeux de santé : prévention des maladies chroniques, lutte contre les addictions, promotion de la santé des jeunes, gestion des alertes et crises sanitaires, qualité de l’eau…

Ingénieur général du génie sanitaire expert des risques sanitaires liés à l’environnement, Eric Lalaurie était adjoint au directeur de la santé publique de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté et chef du département prévention santé-environnement depuis 2019. Diplômé de l’école nationale supérieure d’ingénieur de Limoges et de l’EHESP, il a commencé sa carrière en tant que chef du service santé-environnement à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Territoire de Belfort (2004-2010). Chef du département santé-environnement de l’ARS de Franche-Comté de 2010 à 2014, il a également dirigé par intérim la direction veille, sécurité sanitaire et environnementale.

En 2016, Eric Lalaurie devient le bras droit du directeur de la santé publique, en dirigeant le département santé-environnement jusqu’en 2019, élargi au champ de la prévention et de la promotion de la santé par la suite.