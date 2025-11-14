Ligne Belfort-Delle : de nouveaux horaires à partir de mi-décembre

À partir du 14 décembre 2024, les usagers de la ligne Belfort-Delle devront s’habituer à de nouveaux horaires. Dès mi-décembre 2025, un aller-retour par heure sera proposé et, cela, à heure fixe. Une vraie révolution depuis la remise en fonction de la ligne, en décembre 2018. Tous les trains en direction de Delle partiront à la minute 45 depuis la gare de Belfort et ceux en direction de Belfort à la minute 43 depuis la gare de Delle. « Avant, c’était beaucoup plus aléatoire », explique Jean-Jacques Vernier, président de l’Association des Usagers des Transports de l’Aire Urbaine Belfort-Montbéliard (AUTAU). Une fixité des horaires qui satisfait l’association.

Autre point de changement du service annuel 2026, dont les horaires font partie, le maintien des seize allers-retours par jour entre Belfort et Delle. « On se satisfait bien sûr du maintien de cette ligne dont l’avenir avait été questionné au regard des faibles fréquentations qu’on a pu observer lors de son redémarrage », commente Muriel Ternant, secrétaire départementale du Parti communiste français (PCF) 90.

De plus, à partir de mi-décembre, les usagers ne seront plus obligés de changer de train pour rejoindre les deux villes. « Sur les seize allers-retours qu’il y avait entre Belfort-Ville et Delle, il y en avait dix sur lesquels on devait changer de train à Belfort-Montbéliard TGV », souligne Jean-Jacques Vernier. Des allers-retours qui seront presque pour la totalité conservés lors des week-ends et des vacances scolaires. Sur les seize de la semaine, douze sont maintenus.