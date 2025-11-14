PUB

Ligne Belfort-Delle : de nouveaux horaires à partir de mi-décembre

Depuis septembre 2024 et jusqu'en décembre 2026, la desserte de la ligne Belfort-Delle est assurée par une motrice diesel X73500.
À partir de mi-décembre, les nouveaux horaires de la ligne Belfort-Delle vont être mis en place. | ©Le Trois – Thibault Quartier – illustration

La ligne Belfort-Delle va connaître quelques changements. À partir de mi-décembre, le nouveau service annuel 2026 va être mis en place. Un cadencement à l'heure apparaît. Mais l'amplitude est réduite. Le point.

À partir du 14 décembre 2024, les usagers de la ligne Belfort-Delle devront s’habituer à de nouveaux horaires. Dès mi-décembre 2025, un aller-retour par heure sera proposé et, cela, à heure fixe. Une vraie révolution depuis la remise en fonction de la ligne, en décembre 2018. Tous les trains en direction de Delle partiront à la minute 45 depuis la gare de Belfort et ceux en direction de Belfort à la minute 43 depuis la gare de Delle. « Avant, c’était beaucoup plus aléatoire », explique Jean-Jacques Vernier, président de l’Association des Usagers des Transports de l’Aire Urbaine Belfort-Montbéliard (AUTAU). Une fixité des horaires qui satisfait l’association. 

Autre point de changement du service annuel 2026, dont les horaires font partie, le maintien des seize allers-retours par jour entre Belfort et Delle. « On se satisfait bien sûr du maintien de cette ligne dont l’avenir avait été questionné au regard des faibles fréquentations qu’on a pu observer lors de son redémarrage », commente Muriel Ternant, secrétaire départementale du Parti communiste français (PCF) 90.

De plus, à partir de mi-décembre, les usagers ne seront plus obligés de changer de train pour rejoindre les deux villes. « Sur les seize allers-retours qu’il y avait entre Belfort-Ville et Delle, il y en avait dix sur lesquels on devait changer de train à Belfort-Montbéliard TGV », souligne Jean-Jacques Vernier. Des allers-retours qui seront presque pour la totalité conservés lors des week-ends et des vacances scolaires. Sur les seize de la semaine, douze sont maintenus. 

Une amplitude insatisfaisante et une demande d’un comité de ligne

L’AUTAU n’est, pour autant, pas totalement satisfaite des propositions du service annuel 2026. Dans sa ligne de mire, les amplitudes horaires. Et pour cause, le premier train arrivant en gare de Belfort est à 7 h 37. « Pour peu que vous ayez à prendre le bus derrière, vous ne pourrez pas être à votre travail avant 8 h », déplore le président de l’AUTAU.  

Un autre point noir est cité par Muriel Ternant : « Cette nouvelle grille horaire a été élaborée sans consultation des usagers, des élus locaux, des chefs d’établissements scolaires, ni des grands employeurs du département ». À partir de ce constat, Muriel Ternant propose la création d’un comité de ligne. L’objectif ? Rassembler la Région, la SNCF, les employeurs, les organisations syndicales et scolaires, l’hôpital Nord-Franche-Comté pour définir les besoins et proposer une offre la plus adaptée. « On voudrait que ce soit une méthode nouvelle de la Région pour développer l’offre ferroviaire et améliorer la concertation des usagers et des territoires », ajoute la secrétaire départementale. 

Michel Neugnot, vice-président aux mobilités, aux transports et infrastructures, au conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, explique ces choix : « Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. » Pour ces nouveaux horaires, il a fallu considérer le planning de TGV ainsi que celui des trains suisses. Concernant la suppression des trains matinaux, Michel Neugnot évoque un manque de fréquentation. « Si le train du matin a été supprimé, c’est que d’après les comptages, on avait quasiment personne qui le prenait », explique-t-ilDans le domaine des transports, des premiers ou des derniers trains peu remplis, sont aussi la garantie que le train d’avant ou celui d’après est fréquenté. 

Des fréquentations en hausse

Depuis sa réouverture en décembre 2018, la ligne Belfort-Delle n’a pas toujours connu un grand succès. Un an après son ouverture, c’est la crise sanitaire. Conséquence directe : un effondrement de la fréquentation. 

Mais petit à petitn les différentes gares qu’elle dessert ont vu de plus en plus d’usagers. Selon les chiffres de la SNCF, la fréquentation de la gare de Meroux est passée de 30 000 voyageurs en 2019 à 72 000 en 2024. De même pour Grandvillars où les passagers sont passés de 6 800 à 10 700. « Malgré une mise en service très difficile, je crois que là, on sent qu’il y a un intérêt de la part des usagers », valide le président d’AUTAU. 

Nos derniers articles

,
Concert de David Guetta, en 2024, sur la Grande Scène des Eurockéennes de Belfort.

The Offspring, Orelsan, Pulp et Aya Nakamura aux Eurockéennes 2026

The Offspring, Orelsan, Pulp et Aya Nakamura sont les têtes d'affiche de l'édition 2026 des Eurockéennes de Belfort, a annoncé le festival, ce vendredi 14 novembre. 26 noms ont été dévoilés. Le festival se tient du 2 au 5 juillet 2026
,
Logo d'Alstom dans un bâtiment dédié à la maintenance, à Belfort.

Alstom enregistre d’excellents résultats au premier semestre 2025

Le constructeur ferroviaire français Alstom a enregistré un bon premier semestre sur son exercice annuel décalé 2025-2026, avec des ventes et un bénéfice net en hausse, portés par l'appétit de trains un peu partout dans le monde, a-t-il annoncé jeudi. Au 30 septembre, le carnet de commandes total atteignait 96,1 milliards d'euros.
Huit jeunes et huit dirigeants se sont réunis pour échanger sur leur parcours professionnel.

« Soyez vous-mêmes et soyez vraiment fiers de vous »

Ce jeudi 13 novembre, les jeunes de l'Établissement pour l'insertion et l’emploi et de l’École de la deuxième chance, et des dirigeants d'entreprises du Territoire de Belfort ont pu se rencontrer. Un par un, ils sont revenus sur leur parcours. Une table ronde entre échanges de conseils et partages d’anecdotes.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC