L’hôpital Nord- Franche-Comté récompensé pour ses initiatives en santé environnementale

À l’origine des initiatives de l’HNFC, puis du prix, Amandine Berdelou a dressé un constat : le domaine de la santé a un rôle clé à jouer dans la transition écologique.

« Quand on parle de transition écologique, on pense et on agit plutôt sur l’énergie, la réduction de l’impact carbone global, notamment avec des actions sur les mobilités et les consommations. Mais on ne parle pas assez de la sobriété en santé.» Pourtant, un rapport du Shift Project intitulé « Décarboner la santé » a établi en 2023 que les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé représentent 6,6% à 10% de l’empreinte carbone de la France.

À l’hôpital Nord Franche-Comté, le projet d’établissement pour 2024-2029 a été repensé. « Il a été décidé que dans ce projet d’établissement, le sous-projet de responsabilité populationnelle et environnementale en serait la colonne vertébrale. Ça intègre donc tous les enjeux de transition écologique », détaille Amandine Berdelou.