L’hôpital Nord Franche-Comté enclenche un plan de mobilisation interne

Filtrage des visites pendant la période de plan Blanc, en novembre 2020, à l'hôpital Nord-Franche-Comté.
L’établissement a enclenché le niveau 1 du dispositif, qui permet de gérer des tensions ou des situations potentiellement critiques. | ©Le Trois
L’hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) a déclenché, mercredi 8 octobre, un plan de mobilisation interne pour faire face à l’afflux de patients aux urgences.

L’établissement a enclenché le « plan de mobilisation interne », niveau 1 d’un dispositif qui permet de gérer des tensions ou des situations potentiellement critiques, sans pour autant compromettre le fonctionnement global de l’hôpital. Ce plan constitue le premier palier avant le déclenchement d’un plan blanc, comme en janvier 2025, réservé, lui, aux crises majeures susceptibles de paralyser l’activité hospitalière ou de nécessiter une coordination avec les autorités sanitaires et de secours.

« L’afflux continu de patients aux urgences et les difficultés à organiser des solutions d’hospitalisation pour tous les patients le nécessitant » ont motivé la décision, précise la direction.

Dans ce contexte, l’HNFC invite la population à composer le 15 avant de se rendre aux urgences, ou le 116 117, le numéro de permanence des soins pour les situations non urgentes. Les patients peuvent également se tourner vers les centres de soins non programmés de Montbéliard et de Belfort.

Centres de soins non programmés : 

À Belfort, 15 Av. de la Miotte. 03.67.47.90.90

À Montbéliard, 56 Rue Jacques Foillet. La prise de rendez-vous se fait par Doctolib uniquement.

Nos derniers articles

,
Antonio Filosa, directeur général de Stellantis.

Stellantis nomme de nouveaux membres de son équipe dirigeante

Le directeur général de Stellantis Antonio Filosa, arrivé en juin à la tête du groupe franco-italo-américain, continue à former son équipe dirigeante, nommant notamment Francesco Ciancia au poste de responsable mondial de la production et Emanuele Cappellano à la tête de la région Europe, selon un communiqué mercredi.
Le Novotel **** Atria a ouvert le restaurant bistronomique À l’Épicerie, fin septembre.

Belfort : À L’Épicerie, une ouverture gourmande à l’Atria

Le Novotel **** Atria vient de lever le rideau sur son tout nouveau restaurant bistronomique À l’Épicerie, et avec lui une exclusivité mondiale qui affole déjà les papilles : la plus grande cloche à fromage du monde.
Le laboratoire de recherche Femto-ST de Montbéliard a inauguré un microscope à effet tunnel à basse température, le 28 juin 2023.

70 chercheurs comtois parmi les plus influents au monde

70 chercheurs de l’université Marie et Louis Pasteur (UMLP) figurent cette année parmi les 2 % de scientifiques les plus cités au monde, selon le classement de l’Université de Stanford. 12 de ces chercheurs sont à l'UTBM, une composante de l'établissement universitaire. Une reconnaissance pour les équipes de recherche de l’université, notamment implantées à Besançon, Belfort et Montbéliard.

