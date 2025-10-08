L’hôpital Nord Franche-Comté enclenche un plan de mobilisation interne

L’établissement a enclenché le « plan de mobilisation interne », niveau 1 d’un dispositif qui permet de gérer des tensions ou des situations potentiellement critiques, sans pour autant compromettre le fonctionnement global de l’hôpital. Ce plan constitue le premier palier avant le déclenchement d’un plan blanc, comme en janvier 2025, réservé, lui, aux crises majeures susceptibles de paralyser l’activité hospitalière ou de nécessiter une coordination avec les autorités sanitaires et de secours.

« L’afflux continu de patients aux urgences et les difficultés à organiser des solutions d’hospitalisation pour tous les patients le nécessitant » ont motivé la décision, précise la direction.

Dans ce contexte, l’HNFC invite la population à composer le 15 avant de se rendre aux urgences, ou le 116 117, le numéro de permanence des soins pour les situations non urgentes. Les patients peuvent également se tourner vers les centres de soins non programmés de Montbéliard et de Belfort.