PUB

L’espérance de vie est un peu moins élevée en Bourgogne-Franche-Comté

Unité mobile de vaccination de Jussieu secours, à l'UTBM, à Sevenans.
La vaccination est l'un des cause de l'augmentation de l'espérance de vie. | © Le Trois - archives - T.Q.

L’Insee et l’observatoire régional de la santé publient ce mardi 4 novembre une étude intitulée « Bourgogne-Franche-Comté ; un état de santé plus dégradé qu’au niveau national ». L’étude pointe une espérance de vie moins élevée et une mortalité avant 75 ans de 4% plus élevée, en lien avec les maladies cardio-vasculaires, le tabac et l’alcool.

On vit en moyenne une année de moins en Bourgogne – Franche-Comté qu’en France, selon l’étude publiée ce mardi 4 novembre par l’Insee (Institut national de la statistique) en partenariat avec l’ORS (observatoire régional de la santé). L’espérance de vie pour les femmes est de 85 ans, et pour les hommes de 79,1, soit un an de moins que la moyenne nationale (chiffres de 2024). Cependant, l’Insee relève que, depuis 1946, l’espérance de vie a augmenté de vingt ans, soit un trimestre par an. Une amélioration attribuée à l’amélioration des conditions d’hygiène, à la vaccination, aux progrès médicaux (chirurgie, traitement des maladies chroniques, etc.). Il semble cependant que l’on soit arrivé à un seuil, avec l’apparition de nouveaux risques pour la santé, tels que la sédentarité, le stress, les canicules.

Des maladies circulatoire plus fréquemment prises en charges

Alors que l’espérance de vie est un peu moins haute dans la région qu’en France, en Bourgogne – Franche-Comté, l’Insee relève que certaines pathologies sont plus fréquemment prises en charge que la moyenne française : par exemple l’hypertension (345 300 personnes prises en charge, soit + 7 % en Bourgogne – Franche-Comté que la moyenne française), le diabète (199 900 prises en charges, soit 3 % de plus) ; les troubles de l’humeur (159 800 personnes ; + 13%). Quatre des huit maladies les plus prises en charges sont liées à des troubles circulatoires : l’hypertension, mais aussi l’hypercholestérolémie (158 400 personnes ; + 10 % que la moyenne française), la maladie coronaire chronique (102 200 personnes ; + 3 %) et les troubles du rythme cardiaque 88 600 personnes ; + 1 %).

Dans la région 70% des décès ont lieu après 75 ans. Dans cette tranche d’âge, les troubles de la circulation sont la première cause de mortalité. Entre 35 et 75 ans, les cancers sont la première cause. Et avant 35 ans, ce sont les « causes externes » (accidents, chutes, suicides). La mortalité avant 75 ans est supérieure de 4,3 % en Bourgogne -Franche-Comté qu’en France (moyenne à âge égal). Avec pour principales explications les « causes externes » (+15 % que la moyenne française) et les maladies circulatoires (+ 6 %). En revanche, la mortalité prématurée en raison du cancer du sein est moins importante dans la région qu’en France ( -6 %).
L’Insee associe cette surmortalité prématurée dans la région à une structure sociale de la population régionale moins favorisée, avec pour corollaire une consommation d’alcool et de tabac supérieure, une alimentation déséquilibrée, plus de sédentarité, d’obésité, ou de maladies chroniques, et un moindre recours aux soins.

57 % des décès prématurés seraient évitables

Ainsi, l’Insee estime que 57 % des décès prématurés pourraient être évités : 39% avec des changements de comportements et 18 % si des soins efficaces pouvaient être prodigués plus précocement. L’étude pointe ainsi 2060 décès prématurés par liés au tabac et 1120 liés à la consommation d’alcool (Taux standardisés de mortalité prématurée en Bourgogne-Franche-Comté -2018-2022).
Dans ce tableau un peu sombre, il faut cependant relever que la surmortalité prématurée est en baisse depuis quinze ans : de 23 % pour les hommes et de 11 % pour les femmes. Une baisse associée à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, ainsi qu’au dépistage du cancer colorectal et du cancer du sein.

L’étude de l’Insee en partenariat avec l’observatoire régional de la santé est consultable ci-dessous.

Nos derniers articles

Delfingen est spécialisé dans les solutions de protection des câblages.

Les chiffres du 3e trimestre confortent la trajectoire de Delfingen

Les chiffres du 3e trimestre enregistrés par Delfingen confirment les choix opérés par l’entreprise. Même si son chiffre d’affaires est en baisse de près de 5 %, l’entreprise vise toujours une marge opérationnelle supérieure à 7 % pour 2025.
,
Montage d'un Peugeot e-3008 à l'usine Stellantis de Sochaux.

Stellantis prévoit 1 400 recrutements en France en 2026

Le directeur général de Stellantis, Antonio Filosa, a reçu les cinq organisations syndicales, ce lundi. Il annonce le recrutement de 1 400 personnes en 2025. Il a rassuré aussi sur la place de la France dans la géographie de Stellantis.
Evergreen, le siège social du Crédit Agricole SA.

Les caisses régionales et les marchés dopent le Crédit Agricole

Le groupe bancaire Crédit Agricole a publié jeudi un bénéfice net en hausse de 11,4% au troisième trimestre à 2,32 milliards d'euros, dopé par ses caisses régionales et l'appréciation du cours de Bourse de la banque italienne Banco BPM, dont il détient près de 20%.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC