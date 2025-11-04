L’espérance de vie est un peu moins élevée en Bourgogne-Franche-Comté

Alors que l’espérance de vie est un peu moins haute dans la région qu’en France, en Bourgogne – Franche-Comté, l’Insee relève que certaines pathologies sont plus fréquemment prises en charge que la moyenne française : par exemple l’hypertension (345 300 personnes prises en charge, soit + 7 % en Bourgogne – Franche-Comté que la moyenne française), le diabète (199 900 prises en charges, soit 3 % de plus) ; les troubles de l’humeur (159 800 personnes ; + 13%). Quatre des huit maladies les plus prises en charges sont liées à des troubles circulatoires : l’hypertension, mais aussi l’hypercholestérolémie (158 400 personnes ; + 10 % que la moyenne française), la maladie coronaire chronique (102 200 personnes ; + 3 %) et les troubles du rythme cardiaque 88 600 personnes ; + 1 %).

Dans la région 70% des décès ont lieu après 75 ans. Dans cette tranche d’âge, les troubles de la circulation sont la première cause de mortalité. Entre 35 et 75 ans, les cancers sont la première cause. Et avant 35 ans, ce sont les « causes externes » (accidents, chutes, suicides). La mortalité avant 75 ans est supérieure de 4,3 % en Bourgogne -Franche-Comté qu’en France (moyenne à âge égal). Avec pour principales explications les « causes externes » (+15 % que la moyenne française) et les maladies circulatoires (+ 6 %). En revanche, la mortalité prématurée en raison du cancer du sein est moins importante dans la région qu’en France ( -6 %).

L’Insee associe cette surmortalité prématurée dans la région à une structure sociale de la population régionale moins favorisée, avec pour corollaire une consommation d’alcool et de tabac supérieure, une alimentation déséquilibrée, plus de sédentarité, d’obésité, ou de maladies chroniques, et un moindre recours aux soins.