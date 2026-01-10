Les pistes du Ballon d’Alsace ouvertes

La neige est de retour sur le massif du Ballon d'Alsace. | archives © Le Trois P.-Y.R.
La neige est de retour sur le massif du Ballon d'Alsace. | archives © Le Trois P.-Y.R.

La station de ski du Ballon d’Alsace annonce l’ouverture de ses pistes dès ce samedi 10 janvier. Attention toutefois aux conditions de circulation ce samedi, placé en vigilance orange.

Les importantes chutes de neige sont une bonne nouvelle pour les amateurs de sports de glisse : la station du Ballon d’Alsace annonce l’ouverture d’une grande partie de ses pistes de descente ce samedi 10 janvier. Toutes les pistes sont ouvertes (voir le document ci-dessous), sauf le Grand Langenberg (noire), la Tourtet (bleue) et la « Sewenoise » au Petit Langenberg (verte).
Les pistes de ski de fond sont également ouvertes, sauf la plus longue (La Poudre – 12 km).
Une course Ski-Club aura lieu sur le Stade de slalom dimanche matin.
La station est fermée le lundi, hors vacances scolaires.
Il faut cependant rappeler que la préfecture du Territoire de Belfort invite à limiter ses déplacements en voiture ce samedi 10 janvier, placé en vigilance orange en raison des fortes chutes de neige et du verglas. Le site Inforoute90 indiqué que la route du Ballon, enneigée, fait l’objet d’un déneigement et d’un gravillonnage de 5 h à 17 h. Les équipements sont obligatoires. Le salage de la route est interdit dans la montée du Ballon d’Alsace.

La station de la Planche des Belles-Filles annonce sur sa page Facebook 25 à 30 cm de neige et l’ouverture de la piste verte, ainsi que du domaine de ski nordique, de 9 h à 17 h ce samedi. Elle indique que les chutes de neige continuent et que les équipements sont également obligatoires pour accéder à la station.

Pour accéder aux webcams:

  • du Ballon d’Alsace, c’est ici
  • de La Planche-des-Belles-Filles, c’est 
Le tableau récapitulatif d'ouverture des pistes du Ballon d'Alsace ce samedi 10 janvier 2026
Le tableau récapitulatif d'ouverture des pistes du Ballon d'Alsace ce samedi 10 janvier 2026 | Doc Destination Ballon d'Alsace

