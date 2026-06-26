Les motards en colère sur la route du ballon d’Alsace pour de la prévention

Ces journées ont été mises en place à la suite de deux accidents mortels survenus dans la zone. La fédération et la gendarmerie ont collaboré pour trouver des solutions afin de rendre la route moins dangereuse. Le « Relais Calmos » est un moyen pour les deux organisations de pouvoir échanger directement avec les usagers. « Il y a quelques années, deux accidents mortels sont survenus dans le ballon d’Alsace. On a donc travaillé avec la gendarmerie et les services de voirie sur les points noirs de cette route », déclare Marcel Jardot. Des changements ont été effectués sur la route, ajoute Marcel : « Un travail de modification et d’adaptation a été réalisé sur la circulation actuelle afin de rendre la zone moins accidentogène. »

Malgré plusieurs accidents, cette route est souvent utilisée la nuit comme une piste de course. Après de nombreux rapports, un radar a été installé sur la route pour éviter les abus de vitesse des usagers (lire notre article). Marcel Jardot explique que ce ne sont pas seulement les motards qui jouent à ce jeu, mais aussi les voitures. La fédération travaille sur les nuisances sonores émises par les motards, mais elle ne contrôle pas celles réalisées par les automobilistes. « Nous travaillons encore à réduire les nuisances sonores dans cette partie du territoire de Belfort », avoue le coordinateur. Il ajoute aussi : « Des voitures font aussi énormément de bruit le soir et vont faire des runs dans le Ballon d’Alsace. Il n’y a pas que les motards, mais depuis que nous avons fait nos actions, le bruit a beaucoup diminué ».

La gendarmerie propose aussi des formations pour les motards lors de ces journées. « Les gendarmes en moto emmènent des groupes de motards pour leur montrer les trajectoires et l’allure idéales à avoir dans le Ballon d’Alsace », explique Marcel. Ils accompagnent chaque personne qui souhaite échanger avec eux.