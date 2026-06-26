PUB

Les motards en colère sur la route du ballon d’Alsace pour de la prévention

Une moto sur une route sinueuse.
Les Motards en colère mènent une action de prévention sur les routes du ballon d'Alsace, ce dimanche 28 juin. | ©DawidC de Pixabay

Ce dimanche 28 juin aura lieu le “Relais Calmos”, une initiative organisée par la fédération des motards en colère. L’objectif est de sensibiliser les usagers de la route à la conduite des motards et aux risques qu’ils peuvent prendre.

Juliana Burel

La fédération française des motards en colère de Belfort organise quatre journées de prévention. Ils sont en lien avec la gendarmerie. Ce 28 juin a lieu le « Relais Calmos » à partir de 10 h. Le rassemblement a lieu au carrefour de la Gentiane.  Cette journée permet à tous les usagers de la route, principalement les motards, de discuter autour des dangers de la route et des abus commis dans la montée du ballon d’Alsace. « La fédération des motards en colère est là pour vous faire de la prévention, n’hésitez pas à vous arrêter », explique Marcel Jardot, le coordinateur de l’antenne de Belfort des Motards en colère. Des membres de la fédération et de la gendarmerie sont présents pour échanger avec tous les passants qui s’arrêtent. « Cela permet de discuter d’une meilleure entente dans le ballon d’Alsace, pour mieux vivre ensemble », raconte Marcel.

Éviter les accidents 

Ces journées ont été mises en place à la suite de deux accidents mortels survenus dans la zone. La fédération et la gendarmerie ont collaboré pour trouver des solutions afin de rendre la route moins dangereuse. Le « Relais Calmos » est un moyen pour les deux organisations de pouvoir échanger directement avec les usagers.  « Il y a quelques années, deux accidents mortels sont survenus dans le ballon d’Alsace. On a donc travaillé avec la gendarmerie et les services de voirie sur les points noirs de cette route », déclare Marcel Jardot.   Des changements ont été effectués sur la route, ajoute Marcel : « Un travail de modification et d’adaptation a été réalisé sur la circulation actuelle afin de rendre la zone moins accidentogène. »

Malgré plusieurs accidents, cette route est souvent utilisée la nuit comme une piste de course. Après de nombreux rapports, un radar a été installé sur la route pour éviter les abus de vitesse des usagers (lire notre article). Marcel Jardot explique que ce ne sont pas seulement les motards qui jouent à ce jeu, mais aussi les voitures. La fédération travaille sur les nuisances sonores émises par les motards, mais elle ne contrôle pas celles réalisées par les automobilistes. « Nous travaillons encore à réduire les nuisances sonores dans cette partie du territoire de Belfort », avoue le coordinateur. Il ajoute aussi : « Des voitures font aussi énormément de bruit le soir et vont faire des runs dans le Ballon d’Alsace. Il n’y a pas que les motards, mais depuis que nous avons fait nos actions, le bruit a beaucoup diminué ».

La gendarmerie propose aussi des formations pour les motards lors de ces journées. « Les gendarmes en moto emmènent des groupes de motards pour leur montrer les trajectoires et l’allure idéales à avoir dans le Ballon d’Alsace », explique Marcel. Ils accompagnent chaque personne qui souhaite échanger avec eux. 

Nos derniers articles

L'étiage de la Savoureuse est très bas en septembre 2020.

Le Doubs renforce son alerte sécheresse, Belfort interdit les feux

Le préfet du Doubs vient de renforcer les mesures de restriction de d’usage de l’eau et passe en « Alerte renforcée » pour la sécheresse. Le préfet du Territoire de Belfort interdit les feux festifs.
Louis Thibault et Antoine Gibert en train de réaliser des plans pour un design d'un meuble.

GALT, un studio spécialisé dans le design des objets de déco

Louis Thibault et Antoine Gibert ont créé la société GALT, en août 2025. Ils ont remporté le prix "Service" du concours 2026 de BGE Bourgogne-Franche-Comté. Elle accompagne artisan et fabricant dans le design de mobilier et d'objet de décoration.
Le festival Rencontres & Racines 2020 est annulé, dans le cadre de la crise liée au nouveau coronavirus.

Audincourt : Rencontres & Racines maintenu, la bière limitée, l’alcool fort interdit

Le festival Rencontres & Racines, organisé vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 juin, est maintenu, malgré l'alerte rouge canicule, annonce la mairie d'Audincourt. Un dispositif exceptionnel est mis en place. L'alcool fort est interdit et la bière limitée.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

PUB

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

97 Appartements6 Immeubles58 Maisons8 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC