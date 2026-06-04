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Les Mirage de la base aérienne de Nancy délocalisés à la BA 116 de Luxeuil

Un Mirage 2000D de la 3e escadre de chasse de la BA 133 de Nancy-Ochey, en vol.
Un Mirage 2000D de la 3e escadre de chasse de la BA 133 de Nancy-Ochey. | ©Armée de l'air et de l'espace
En bref

Les Mirage 2000 D de la 3e escadre de chasse de la BA 133 Nancy-Ochey seront accueillis à la BA 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur jusqu’au 26 juin. Cela va entraîner une intensification du trafic aérien.

La base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur va accueillir les Mirage 2000D, les pilotes et les mécaniciens de la 3e escadre de chasse de la BA 133 de Nancy-Ochey, jusqu’au 26 juin.

« Cette projection temporaire s’inscrit dans le cadre des activités opérationnelles et d’entraînement de l’armée de l’Air et de l’Espace », explique la BA 116 dans un communiqué de presse. Qui ajoute : « Elle entraînera une intensification du trafic aérien sur et aux abords de la base. »

Le Mirage 2000D est un avion d'attaque au sol

Contrairement aux Mirage de la BA 116, qui arborent une couleur bleu ciel, la livrée des Mirage 2000D est verte. « Avion d’attaque au sol, le Mirage 2000D est un appareil performant capable d’intervenir dans des environnements complexes, de jour comme de nuit en s’appuyant sur sa capacité de suivi de terrain à très basse altitude et très grande vitesse, détaille la BA 116. Modernisé pour répondre aux exigences des engagements actuels, il dispose de systèmes de navigation, de désignation et d’armement de haute précision, lui permettant de remplir efficacement des missions d’appui aux forces terrestres. »

Les équipages de la BA 133 sont régulièrement engagés en opérations extérieures.

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