Les Mirage de la base aérienne de Nancy délocalisés à la BA 116 de Luxeuil

La base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur va accueillir les Mirage 2000D, les pilotes et les mécaniciens de la 3e escadre de chasse de la BA 133 de Nancy-Ochey, jusqu’au 26 juin.

« Cette projection temporaire s’inscrit dans le cadre des activités opérationnelles et d’entraînement de l’armée de l’Air et de l’Espace », explique la BA 116 dans un communiqué de presse. Qui ajoute : « Elle entraînera une intensification du trafic aérien sur et aux abords de la base. »