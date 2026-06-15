Les douanes alertent sur les déchets sauvages à la frontière franco-suisse

« Les brigades de la Douane française constatent très régulièrement des infractions, lors du franchissement de la frontière ou à proximité́ immédiate de celle-ci, liées au transport de déchets de Suisse vers France », déclarent les douanes, dans un communiqué de presse.

De rappeler : « L’élimination des déchets côté́ Suisse est coûteuse (taxe au sac, au poids, etc, variable selon les cantons), qu’il s’agisse de déchets ménagers ou de déchets de chantier. » De fait, des résidents suisses transfèrent leurs déchets en France, au mieux en déchetterie, au pire ils les abandonnent au bord de la route. « La Douane rappelle que le transfert transfrontalier de déchets, donc d’un pays à un autre, quelle que soit la nature du déchet, est par principe interdit. Un déchet doit être éliminé dans les pays où il a été produit. »

Quelqu’un qui franchit la frontière avec des déchets est donc en infraction. « Les entreprises, artisans, qui réalisent des chantiers en Suisse doivent également éliminer leurs déchets de chantier côté́ suisse avant de revenir en France », préviennent les douanes.