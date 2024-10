Les dispositifs pour se faire soigner sans médecin traitant dans le nord Franche-Comté

Un numéro existe depuis 2018, sans être encore assez connu : le 116-117. Il permet, lorsque le médecin traitant n’est pas disponible ou qu’il n’y a pas de médecin traitant, d’avoir un rendez-vous avec un médecin. Le 15 doit être réservé aux urgences vitales. Avec ce numéro, un médecin libéral répond, pose les questions, pose un pré-diagnostic et dirige les patients vers des créneaux réservés spécialement par des médecins de ville ou bien vers un centre de soins non programmé au plus proche.

« Il y a une vraie offre derrière », avance Valérie Ganzer, directrice déléguée départementale de l’agence régionale de santé (ARS) dans le Territoire de Belfort. 6 000 créneaux sont réservés et ils ne sont pas tous utilisés, confirme-t-elle. « C’est un service trop peu utilisé.» Si le médecin libéral remarque que les faits sont plus graves que prévu, il peut rediriger vers le 15. En tout, 48 médecins sont volontaires pour des consultations non programmées.

À savoir également : les pharmaciens sont en mesure de gérer des prescriptions pour des angines ou des cystites par exemple. « Pour ce type d’exercices, on recense 342 prises en charge dans le pourtour belfortain », rapporte Valérie Ganzer.