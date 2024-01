Belfort : le centre de soins non programmés est enfin ouvert

L’équipe présente pour l’ouverture de ce centre de soins non programmés sera composée d’un médecin permanent, le docteur Luc Sengler, de deux praticiens libéraux qui viendront en renfort de façon ponctuelle, ainsi que deux infirmières.

« Il va falloir qu’on trouve d’autres médecins, je lance un appel, si vous êtes intéressé, contactez le docteur Luc Sengler », intervient Damien Meslot, maire de la ville de Belfort. Même si selon lui, pour le moment, les « moyens sont suffisants » en termes de personnel.

Le docteur Sengler conseil d’appeler au 03.67.47.90.90 pour prendre un rendez-vous pour le jour même afin d’éviter d’attendre aux centre de soins non programmé pendant plusieurs heures même si celui-ci assure qu’ils vont « réguler l’attente ». Le docteur Sengler et Valérie Ganzer, la directrice territoriale de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté dans le Nord-Franche-Comté, s’accordent pour dire « qu’en multipliant les solutions on deviendra attractif pour d’autres médecins ».