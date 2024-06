Législatives : tout savoir sur la procuration et l’inscription sur les listes électorales

La troisième possibilité est de se créer une identité numérique. Cette solution (ici) n’est possible qu’en possession de la nouvelle carte d’identité pucée, format carte bancaire. Elle est cependant beaucoup plus complexe. Théoriquement, donner sa procuration est possible jusqu’au jour du scrutin. « Le mieux est de s’y prendre à l’avance. D’autant plus dans le Territoire de Belfort, où le 7 juillet, il y aura aussi les Eurockéennes. Plus on s’y prend tôt, moins il y a de chance de souci administratif », déclare la préfecture.

En revanche, depuis le décret publié lundi, les listes électorales sont closes. En conséquence, il n’est pas non plus possible de changer de bureau de vote pour les élections législatives à venir.