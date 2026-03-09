Le viol ou la sextape : un jeune bûcheron en procès à Besançon

L’enquête avait débuté en 2021 dans un village du Doubs: un garçon avait dénoncé des agressions sexuelles, allant jusqu’au viol, de la part de Théo Denner, qui suivait un apprentissage de bûcheronnage dans un centre de formation. Dans le téléphone et l’ordinateur du suspect, les enquêteurs de la gendarmerie découvraient des dizaines de dossiers nominatifs, contenant des photos et des vidéos intimes des victimes, dont des viols.