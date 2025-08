Le Système R-O, la sangle d’évacuation révolutionnaire d’un pompier belfortain

L’adjudant-chef Rognon a travaillé sur quatre axes pour développer son produit. Le premier consiste à « couper l’effet de sidération ». Il faut que l’équipement soit prêt à l’emploi, mais surtout facile à utiliser. « Je voulais créer un geste simple, quasiment un réflexe, comme mettre sa ceinture », dévoile le sous-officier, grand amateur de photographie. Aucune préparation n’est nécessaire pour l’utiliser et évacuer la victime. La sangle enregistre une capacité de résistance d’1,2 tonne et les pochettes sont faites avec la même matière que les tenues de feu des pompiers.

Le second axe, c’était d’avoir les mains libres lors de l’extraction. Cela augmente mécaniquement les chances de survies. Le pompier peut ainsi tenir sa lance et continuer de se protéger des flammes. Et cette caractéristique intéresse fortement, aujourd’hui, les forces de l’ordre et les forces armées. En évacuant une victime, le militaire ou le policier peuvent continuer de tenir leur arme. Une particularité qui séduit les influenceurs, que ce soit le major Gérald ou l’ancien du corps des Marines des États-Unis, Byron Rodger. « La démonstration est impressionnante », a salué, pour sa part, l’ancien commando de marine Marius que l’on peut retrouver au cinéma ou sur Youtube, et qui a testé l’équipement dans une vidéo. Le système « libère les deux mains ! » apprécie-t-il.

Le troisième point, salué par les médecins, c’est de préserver l’intégrité physique de la victime. Le seul élément qui traine au sol, ce sont ses talons. « Le but, c’est de sortir les gens vite et bien ! » rappelle Olivier Rognon. Le dernier point est tout aussi essentiel. Le Système R-O gèle les différences de morphologie. « J’ai vu une jeune sapeur-pompier de 17 ans, d’à peine 50 kilos, sortir quelqu’un de 140 kilos ! raconte Olivier Rognon, qui n’en revient toujours pas : Elle m’a sorti le gars, sur deux étages, comme une fleur ! »

Cet équipement a également été testé au cours d’un exercice de grande ampleur qui simulait une attaque terroriste de masse ; les résultats obtenus tant en termes de vitesse d’évacuation que de chances données aux victimes dans l’urgence ont convaincu les autorités d’équiper les pompiers de leur département de cette sangle.