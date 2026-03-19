Andelnans : forte mobilisation contre le salon du chiot et chaton

Des achats sur un coup de tête qui peuvent parfois déboucher sur des actes de maltraitance ou d’abandon, avec des acquéreurs peu ou pas informés des règles pour garantir le bien-être de leur animal. D’après un sondage mené par l’association Argos 42 sur des personnes ayant acheté un animal dans ces salons, 47,7 % des animaux sont abandonnés après un achat dans un Salon. En 2024, la SPA a enregistré 117 000 animaux abandonnés dans leurs différents refuges en France.

La SPA de Belfort exprime son opposition au Salon par l’intermédiaire d’un post sur les réseaux sociaux. « Les refuges partout en France sont saturés d’animaux abandonnés et/ou maltraités. Chaque jour, nous accueillons des animaux laissés pour compte, victimes de décisions prises trop rapidement. » (lire notre article)

Pour faire face à ce fléau, une loi promulguée en 2022 prévoit que les acquéreurs d’animaux de compagnie doivent être munis d’un certificat d’engagement et de connaissance. Il contient un bref guide des bonnes pratiques à adopter envers son animal de compagnie. Ce document doit être signé 7 jours avant l’achat afin de permettre un délai de réflexion. « Comment ces dispositions pourraient être respectées puisque le salon ne se tient que 2 jours durant ? » questionnent Les écologistes du nord Franche-Comté.