Andelnans : forte mobilisation contre le salon du chiot et chaton

Les chiens d'assistance judiciaire sont formés pendant deux ans par Handi-Chiens. Les Golden Retrievers sont particulièrement appréciés pour ce type de mission. | ©Illustration - Birgit from Pixabay
En 2024, la SPA a enregistré 117 000 animaux abandonnés dans leurs différents refuges en France | ©Illustration - Birgit from Pixabay

Un salon du chiot et chat est organisé ce week-end à l’AtraXion à Andelnans. Le député Ian Boucard, Les écologistes du nord Franche-Comté et la SPA de Belfort ont exprimé leurs désaccords face à la tenue de l’événement.

Le parc des expositions AtraXion à Andelnans accueille le 21 et 22 mars « Univers du chiot & chaton ». Durant ce week-end, les visiteurs pourront voir et acheter leur futur compagnon à quatre pattes. Sur leur site internet, le Salon, organisé par Events’Com, est présenté comme un « événement pour les passionnés du monde animalier qui pourront découvrir sans modération et durant les deux jours pleins, le monde merveilleux des chiots ». Pourtant, nombreux sont ceux qui ne sont pas de cet avis. 

Le député Les Républicains (LR) du Territoire de Belfort, Ian Boucard, est clair dans un communiqué : « L’organisation d’un tel événement est inacceptable. » Il dénonce les achats impulsifs de chiots et de chats. Un argument repris par Les écologistes du nord Franche-Comté : Anna Maillard, Marianne Ecoffet et René Schmitt. « Ces salons encouragent l’achat coup de cœur réalisé sans prendre en compte les contraintes qu’implique un jeune animal au quotidien. 

Des achats sur un coup de tête

Des achats sur un coup de tête qui peuvent parfois déboucher sur des actes de maltraitance ou d’abandon, avec des acquéreurs peu ou pas informés des règles pour garantir le bien-être de leur animal. D’après un sondage mené par l’association Argos 42 sur des personnes ayant acheté un animal dans ces salons, 47,7 % des animaux sont abandonnés après un achat dans un Salon. En 2024, la SPA a enregistré 117 000 animaux abandonnés dans leurs différents refuges en France. 

La SPA de Belfort exprime son opposition au Salon par l’intermédiaire d’un post sur les réseaux sociaux. « Les refuges partout en France sont saturés d’animaux abandonnés et/ou maltraités. Chaque jour, nous accueillons des animaux laissés pour compte, victimes de décisions prises trop rapidement. » (lire notre article)

Pour faire face à ce fléau, une loi promulguée en 2022 prévoit que les acquéreurs d’animaux de compagnie doivent être munis d’un certificat d’engagement et de connaissance. Il contient un bref guide des bonnes pratiques à adopter envers son animal de compagnie. Ce document doit être signé 7 jours avant l’achat afin de permettre un délai de réflexion. « Comment ces dispositions pourraient être respectées puisque le salon ne se tient que 2 jours durant ? » questionnent Les écologistes du nord Franche-Comté.

Des risques sanitaires pour les animaux

Avant même leur achat, les conditions de vie des animaux sont remises en cause. Ce week-end, le Salon est ouvert de 10h à 18h30. Autant de temps pendant lesquels les animaux sont exposés à des risques. « Les animaux subissent un stress énorme causé par les transports, la promiscuité et l’exposition continue au bruit, aux courants d’air, à des centaines de personnes. » Autant d’éléments qui nuisent à la santé des animaux. Selon Argos 42, qui a interrogé des propriétaires d’animaux achetés dans des salons, 35,4 % des animaux décèdent de maladies ou de non-vigilance. 

Au vu des arguments évoqués, Ian Boucard, Les écologistes du nord Franche-Comté et la SPA de Belfort demandent l’annulation du Salon. « Si l’événement devait être maintenu, [le député] demande fermement au Préfet que des contrôles vétérinaires et administratifs renforcés soient menés sur chaque stand. » Ian Boucard a également lancé une pétition pour l’annulation. L’ensemble exige aussi des changements au niveau législatifs en interdisant définitivement les foires expositions de chiots et chatons. 

Contactée, la société Events’Com, organisatrice de Salon, n’a pas encore répondu à nos sollicitations. Sur leur site internet et réseaux sociaux, il est noté que « tous les animaux présentés font l’objet d’un contrôle vétérinaire régional avant l’ouverture du salon, afin de garantir leur bonne santé ». Le certificat d’engagement et de connaissance peut être téléchargé depuis leur site afin d’être remis aux éleveurs sur place.

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