Le nouveau refuge pour animaux sort de terre à Danjoutin

Damien Meslot, président du Grand Belfort, Christiane Einhorn, conseillère municipale déléguée au bien-être animal à la Ville de Belfort et présidente du SIFOU et Florian Bouquet, président du conseil départemental, découvrent le chantier, avec les explications de l'architecte.
Damien Meslot, président du Grand Belfort, Christiane Einhorn, conseillère municipale déléguée au bien-être animal à la Ville de Belfort et présidente du SIFOU et Florian Bouquet, président du conseil départemental, découvrent le chantier, avec les explications de l'architecte. | ©Le Trois – P.-Y.R.

La fin du chantier est prévue fin juillet et l’entrée en fonction des locaux en septembre ou octobre. Le nouveau refuge pour animaux perdus ou abandonnés, ainsi que la fourrière sont en cours de construction.

« On passe de la préhistoire aux temps modernes », est exclamé Damien Meslot, président du Grand Belfort en visitant le chantier du futur refuge pour animaux à Danjoutin ! 49 chiens et 100 chats pourront être accueillis. Et même des « NAC », nouveaux animaux de compagnie (oiseaux, rongeurs, serpents, tortues). La fourrière, quant à elle, pourra accueillir 12 chiens et 34 chats.

Les travaux ont débuté en mars 2025 et devraient s’achever fin juillet 2026. La nouvelle structure pour l’accueil les animaux abandonnés ou perdus est en cours de construction sur un terrain de 10 000 m², à l’entrée de Danjoutin, côté Froideval.

Le bâtiment du refuge, de 1 228 m², s’organisera sur deux niveaux. En rez-de-jardin, un espace d’accueil pour les visiteurs, une infirmerie, des espaces de stockage, etc. Dans le deuxième niveau (qui sera au niveau du sol également, le terrain formant une légère butte) comprendra les box pour les 49 chiens et la centaine de chats. Chaque box de 5 m² pour chien disposera d’un espace grillagé en plein air, de 5 m² également, auquel le chien pourra accéder par une trappe. Les trappes seront fermées la nuit afin que les chiens ne sortent pas et afin d’éviter les nuisances nocturnes. Côté bruit, justement, les architectes expliquent que des études acoustiques ont été menées dans les conditions les plus défavorables et que les 70 décibels en limites de propriété sont respectés. « On ne fait pas un refuge pour embêter les gens », a voulu rassurer Damien Meslot au sujet des riverains (des habitants de Froideval ont déposé un recours au tribunal administratif et ont été déboutés).

Mes box seront chauffés à 15 degrés et trois aires de détente sont prévues pour que les chiens se défoulent.

La fourrière du SIFOU (Syndicat intercommunal de la fourrière animale) se situera à l’entrée du site. Elle occupera un bâtiment de 376 m² accueillera, avec des box pour chiens et chats, des salles de soins, une infirmerie, des vestiaires, etc. La capacité d’accueil est de 12 chiens, 34 chats, un grand animal (cheval, âne, moutons) et quelques nouveaux animaux de compagnie (NAC).

Le coût des travaux est de 5,6 millions d’euros hors taxes (4,2 millions pour le Grand Belfort, 1,4 millions pour le SIFOU, 700 000 euros par le Département, 340 000 euros par l’Etat et 350 000 euros par la Ville de Belfort).

