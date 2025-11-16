Le procès de l’anesthésiste de Besançon captive les soignants à travers la France

Comment des patients ont-ils pu être intoxiqués ? Pouvait-on détecter ces malveillances plus tôt ? Le procès de l’anesthésiste Frédéric Péchier, pour trente empoisonnements dont douze mortels, captive le corps médical, soucieux d’en tirer les leçons. A Besançon, parmi le public de la cour d’assises, figurent de nombreux soignants venus suivre les débats qui ont débuté le 8 septembre et doivent s’achever le 19 décembre. « Une histoire qui touche autant de monde et autant de patients, ça paraît vraiment incroyable », témoigne Martin Marmier, 38 ans, gériatre au CHU de Besançon, ajoutant en discuter « régulièrement » avec ses collègues.

« Même dans le nord de la France, tout le monde est au courant de cette histoire. On en parle au bloc opératoire, à table, au travail », abonde Aline Bischoff, 32 ans, chirurgienne-pédiatre à Lille. Le Dr Péchier est accusé d’avoir volontairement empoisonné des patients à la clinique Saint-Vincent et à la polyclinique de Franche-Comté. Il comparaît libre, mais risque la prison à perpétuité.

Mourir lors d’une anesthésie, « c’est rarissime : cinq décès ou accidents graves pour un million d’anesthésies », indique à l’AFP le professeur Jean-Michel Constantin, président de la Société française d’anesthésie et de réanimation (Sfar). Mais l’affaire Péchier, « ce n’est pas un problème d’anesthésie, c’est un problème d’empoisonnement », souligne ce professeur d’université et praticien à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et à Sorbonne Université. Selon M. Constantin, « ce qui intéresse la communauté médicale, c’est comment faire pour qu’il n’y ait plus jamais une histoire comme ça ».