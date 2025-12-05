Le domaine skiable du Ballon d’Alsace ne prolonge pas son ouverture à ce week-end

« Ça ne sert à rien d’ouvrir, il va faire un temps exécrable, il n’y aura personne », déplore Alexandra Antoine, régisseuse principale du domaine du Ballon d’Alsace. Après une ouverture anticipée le week-end du 29 et 30 novembre et le mercredi 3 décembre, le domaine skiable du Ballon d’Alsace ne sera pas ouvert ce week-end. Entre la hausse des températures et la pluie annoncée en fin de semaine dans le territoire, le domaine a pris la décision de ne pas accueillir les skieurs. « Il va aussi y avoir du vent et ce n’est pas bon pour les téléskis », ajoute Alexandra Antoine. Pas de panique pour les amateurs de neige, la station promet d’ouvrir dès que les conditions seront plus favorables.
Les premiers skieurs ont pu profiter de la neige
Alexandra Antoine l’assure, pas de conséquence pour ce début de saison. Comme elle le rappelle, ouvrir le domaine à cette période est assez rare : « L’année dernière, on n’avait pas ouvert aux premières chutes de neige ».
Les skieurs ont ainsi pu profiter de ces trois jours d’ouverture avancée. « On a eu les ski-clubs et des individuels, ils étaient forcément contents », sourit Alexandra Antoine. Le mercredi, entre le soleil et l’après-midi de libre, ce sont surtout les enfants qui se sont amusés sur les pistes. En bilan, pas une grosse affluence, mais « on est à une station de ski, alors quand il y a de la neige, la logique est d’ouvrir ».