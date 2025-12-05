Le domaine skiable du Ballon d’Alsace ne prolonge pas son ouverture à ce week-end

Alexandra Antoine l’assure, pas de conséquence pour ce début de saison. Comme elle le rappelle, ouvrir le domaine à cette période est assez rare : « L’année dernière, on n’avait pas ouvert aux premières chutes de neige ».

Les skieurs ont ainsi pu profiter de ces trois jours d’ouverture avancée. « On a eu les ski-clubs et des individuels, ils étaient forcément contents », sourit Alexandra Antoine. Le mercredi, entre le soleil et l’après-midi de libre, ce sont surtout les enfants qui se sont amusés sur les pistes. En bilan, pas une grosse affluence, mais « on est à une station de ski, alors quand il y a de la neige, la logique est d’ouvrir ».