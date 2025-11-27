PUB

Le Ballon d’Alsace ouvre son domaine skiable le 29 novembre

Vue aérienne du ballon d'Alsace, sous la neige.
Les domaines skiables du Ballon d'Alsace ouvrent samedi 29 et dimanche 30 novembre. | ©©Tristan Vuano
Alerte

Compte tenu des conditions de neige, le domaine skiable du Ballon d’Alsace ouvre ses portes dès ces samedi 29 et dimanche 30 novembre. Voici les informations à connaître.

Ouverture des domaines alpins et nordiques au Ballon d'Alsace

Le domaine skiable du Ballon d’Alsace propose une ouverture anticipée, ce samedi 29 et ce dimanche 30 novembre, compte tenu des conditions d’enneigement et des conditions météos favorables. Cela concerne le domaine alpin et le domaine nordique. On annonce 40 cm de neige au sommet.

Le domaine alpin ouvrira les 10 pistes alpines (vertes, bleues, rouges, noires), « dont certaines équipées d’enneigement artificiel », indique le conseil départemental du Territoire de Belfort.Le domaine nordique offrira jusqu’à 40 km de pistes, accessibles en skating et alternatif.

Services sur place au Ballon d'Alsace

  • Location de matériel : la Cabane (alpin), la Poterie (nordique).
  • Restauration : la Gentiane, la Cabane, Snack les Joe, ferme auberge du Wissgrut, auberge Fluhr (Langenberg), auberge du Ballon (dimanche), salon de thé de la Poterie.

Accès et stationnement au Ballon d'Alsace

Le massif est accessible depuis les Vosges, le Territoire de Belfort et l’Alsace. Les stationnements sont recommandés au Langenberg (avec matériel), au Tourtet (randonnée) et aux Démineurs (nordique). Les équipements spéciaux sont obligatoires (pneus neige).

Infos pratiques

Nos derniers articles

La police nationale est équipée de Peugeot 5008. | ©Stellantis

Un homme poursuivi pour tentative d’assassinat à Montbéliard s’évade de la prison de Dijon

Deux hommes se sont évadés de la prison de Dijon dans la nuit de mercredi à jeudi. L'un des deux était écroué suite à une tentative d'assassinat en octobre 2024 à Montbéliard.
,
Florian Chauche, membre de la France insoumise, ancien député du Territoire de Belfort.

Florian Chauche : « Faire de Belfort une ville plus écologique, plus démocratique et plus solidaire »

L’Insoumis Florian Chauche mènera la liste « Belfort avec vous » aux élections municipales de Belfort de mars 2026. Une liste qui rassemble La France insoumise, Le Parti communiste, le collectif citoyen En commun pour Belfort et les écologistes. L’ancien député livre son analyse sur la division à gauche, la construction de leur rassemblement, le besoin de recréer de la confiance chez les électeurs et son inquiétude vis-à-vis du poids de la pauvreté dans la cité.
Parcmètre à Belfort, pour le stationnement en Ville, place de l'Arsenal.

Parkings gratuits vendredi après-midi à Belfort

La gratuité commencera à partir de midi dans les rues et parkings belfortains.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC