Le Ballon d’Alsace ouvre son domaine skiable le 29 novembre

Le domaine skiable du Ballon d’Alsace propose une ouverture anticipée, ce samedi 29 et ce dimanche 30 novembre, compte tenu des conditions d’enneigement et des conditions météos favorables. Cela concerne le domaine alpin et le domaine nordique. On annonce 40 cm de neige au sommet.

Le domaine alpin ouvrira les 10 pistes alpines (vertes, bleues, rouges, noires), « dont certaines équipées d’enneigement artificiel », indique le conseil départemental du Territoire de Belfort.Le domaine nordique offrira jusqu’à 40 km de pistes, accessibles en skating et alternatif.