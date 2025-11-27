Le Ballon d’Alsace ouvre son domaine skiable le 29 novembre

Ouverture des domaines alpins et nordiques au Ballon d'Alsace
Le domaine skiable du Ballon d’Alsace propose une ouverture anticipée, ce samedi 29 et ce dimanche 30 novembre, compte tenu des conditions d’enneigement et des conditions météos favorables. Cela concerne le domaine alpin et le domaine nordique. On annonce 40 cm de neige au sommet.
Le domaine alpin ouvrira les 10 pistes alpines (vertes, bleues, rouges, noires), « dont certaines équipées d’enneigement artificiel », indique le conseil départemental du Territoire de Belfort.Le domaine nordique offrira jusqu’à 40 km de pistes, accessibles en skating et alternatif.
Services sur place au Ballon d'Alsace
- Location de matériel : la Cabane (alpin), la Poterie (nordique).
- Restauration : la Gentiane, la Cabane, Snack les Joe, ferme auberge du Wissgrut, auberge Fluhr (Langenberg), auberge du Ballon (dimanche), salon de thé de la Poterie.
Accès et stationnement au Ballon d'Alsace
Le massif est accessible depuis les Vosges, le Territoire de Belfort et l’Alsace. Les stationnements sont recommandés au Langenberg (avec matériel), au Tourtet (randonnée) et aux Démineurs (nordique). Les équipements spéciaux sont obligatoires (pneus neige).
Infos pratiques
- Les horaires d’ouverture du domaine : de 9h à 16h30
- Tarifs disponibles sur ballondalsace.fr
- Météo en temps réel grâce aux webcams du ballon d’Alsace : https://www.ballondalsace.fr/webcams/