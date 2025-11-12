Territoire de Belfort: 65 agents pour assurer la viabilité des routes pendant l’hiver

La météo n’est pas encore à la neige, mais depuis ce le 10 novembre, le dispositif de viabilité hivernale est activé dans le Territoire de Belfort, avec une astreinte 24 h/24 et 7 j/7. Il le sera jusqu’au 16 mars 2026, afin d’assurer à tout moment ce circulation sur les 535 km de routes départementales, indique le conseil départemental du Territoire de Belfort dans un communiqué.

Ce dispositif comprend 65 agents départementaux: chaque jour, 21 agents sont d’astreinte en journée et 17 la nuit pour intervenir dans les meilleurs délais. Pour ce qui est du matériel, le Département du Territoire de Belfort dispose de 14 poids lourds, 2 fraises à neige et un parc de matériels récemment renouvelé (saleuse et lame de déneigement).

Le réseau routier est divisé en 14 circuits :

281 km de réseau principal, traités en priorité ;

239 km de réseau secondaire, traités dans un second temps ;

seuls 15 km font l’objet d’un traitement différé

Sur le secteur du Ballon d’Alsace, l’utilisation du sel de déneigement étant interdite en raison de la protection des zones de captage d’eau potable, les chaussées sont déneigées uniquement par raclage et sablage/gravillonnage.

Au total, 2 500 tonnes de sel et 400 tonnes de gravillons sont stockées dans les quatre centres d’exploitation routiers de Belfort, Joncherey, Giromagny et Saint-Germain-le-Châtelet.

Le Département dispose également d’une station de fabrication de saumure et d’un groupement d’achats de sel associant 69 communes, afin de maîtriser les coûts d’achat.

« Afin de concilier efficacité et respect de l’environnement, le salage nocturne est limité sur le réseau secondaire », précise le Département dans un communiqué de presse.

Ce dispositif représente un budget moyen d’un million d’euros par an. Le Département rappelle que l’État a instauré une obligation d’équipements hivernaux (pneus hiver ou chaînes) du 1er novembre au 31 mars dans 30 communes de montagne du Territoire de Belfort.

Les usagers peuvent suivre l’évolution des interventions en direct grâce à la cartographie interactive disponible sur le site www.inforoute90.fr