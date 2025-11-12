PUB

Territoire de Belfort: 65 agents pour assurer la viabilité des routes pendant l’hiver

L'épisode de pluie et de neige de ce jeudi 14 janvier entraîne des perturbations sur le réseau routier départemental.
Les routes du Ballon d'Alsace ne sont pas salées, pour protéger les zones de captage des eaux. Les voitures doivent être équipée de pneus hiver ou de chaînes. | © archives Le Trois T.Q.

Le conseil départemental du Territoire de Belfort actif son dispositif hivernal pour les routes du 10 novembre jusqu'au 16 mars 2026.

La météo n’est pas encore à la neige, mais depuis ce le 10 novembre, le dispositif de viabilité hivernale est activé dans le Territoire de Belfort, avec une astreinte 24 h/24 et 7 j/7. Il le sera jusqu’au 16 mars 2026, afin d’assurer à tout moment ce circulation sur les 535 km de routes départementales, indique le conseil départemental du Territoire de Belfort dans un communiqué.
Ce dispositif comprend 65 agents départementaux: chaque jour, 21 agents sont d’astreinte en journée et 17 la nuit pour intervenir dans les meilleurs délais. Pour ce qui est du matériel, le Département du Territoire de Belfort dispose de 14 poids lourds, 2 fraises à neige et un parc de matériels récemment renouvelé (saleuse et lame de déneigement).
Le réseau routier est divisé en 14 circuits :

  • 281 km de réseau principal, traités en priorité ;
  • 239 km de réseau secondaire, traités dans un second temps ;
  • seuls 15 km font l’objet d’un traitement différé

Sur le secteur du Ballon d’Alsace, l’utilisation du sel de déneigement étant interdite en raison de la protection des zones de captage d’eau potable, les chaussées sont déneigées uniquement par raclage et sablage/gravillonnage.
Au total, 2 500 tonnes de sel et 400 tonnes de gravillons sont stockées dans les quatre centres d’exploitation routiers de Belfort, Joncherey, Giromagny et Saint-Germain-le-Châtelet.
Le Département dispose également d’une station de fabrication de saumure et d’un groupement d’achats de sel associant 69 communes, afin de maîtriser les coûts d’achat.

« Afin de concilier efficacité et respect de l’environnement, le salage nocturne est limité sur le réseau secondaire », précise le Département dans un communiqué de presse.
Ce dispositif représente un budget moyen d’un million d’euros par an. Le Département rappelle que l’État a instauré une obligation d’équipements hivernaux (pneus hiver ou chaînes) du 1er novembre au 31 mars dans 30 communes de montagne du Territoire de Belfort.
Les usagers peuvent suivre l’évolution des interventions en direct grâce à la cartographie interactive disponible sur le site www.inforoute90.fr

Logo d'Alstom dans un bâtiment dédié à la maintenance, à Belfort.

Alstom enregistre d’excellents résultats au premier semestre 2025

Le constructeur ferroviaire français Alstom a enregistré un bon premier semestre sur son exercice annuel décalé 2025-2026, avec des ventes et un bénéfice net en hausse, portés par l'appétit de trains un peu partout dans le monde, a-t-il annoncé jeudi. Au 30 septembre, le carnet de commandes total atteignait 96,1 milliards d'euros.
Huit jeunes et huit dirigeants se sont réunis pour échanger sur leur parcours professionnel.

« Soyez vous-mêmes et soyez vraiment fiers de vous »

Ce jeudi 13 novembre, les jeunes de l'Établissement pour l'insertion et l’emploi et de l’École de la deuxième chance, et des dirigeants d'entreprises du Territoire de Belfort ont pu se rencontrer. Un par un, ils sont revenus sur leur parcours. Une table ronde entre échanges de conseils et partages d’anecdotes.
Frédéric Liotard, vice-président national et président de régional de « 60 000 rebonds ». | © Le Trois P.-Y.R.

Casques bleus : « On est là aujourd’hui pour rompre la solitude »

L’association Casques bleus France, née dans le nord Franche-Comté, a tenu ce jeudi 13 novembre sa première réunion plénière à la CCI du Territoire de Belfort. L’occasion d’une signature d’une convention avec une autre association d’aide aux chefs d’entreprise, « 60 000 rebonds » et de découvrir le dispositif national de la médiation.

