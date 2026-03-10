Le cauchemar d’un ado pris dans un chantage à la sextape

Le tribunal judiciaire de Besançon, dans le Doubs.
Pris dans "l'enfer" d'un chantage à la vidéo intime, un garçon de 22 ans a témoigné au procès du bûcheron poursuivi pour viols à Besançon. | ©Google street view

Deux ans de cauchemar. Pris dans "l'enfer" d'un chantage à la vidéo intime lorsqu'il était adolescent, un garçon de 22 ans a témoigné mardi par écrit au procès du bûcheron poursuivi pour viols à Besançon, dont il a précipité la chute.

« Je sais que le monstre c’est lui » et « j’ai décidé de ne pas être au procès pour mon bien », écrit le jeune agriculteur dans une lettre lue à l’audience par Delphine Thibierge, présidente de la cour criminelle du Doubs, qui examine le dossier depuis lundi, et pour trois semaines.

Théo Denner, 25 ans, est accusé de viols, d’agressions sexuelles ou encore d’atteintes à la vie privée sur 43 personnes âgées de 14 à 19 ans, principalement des garçons, dans le nord du département du Doubs entre 2018 et 2023. Six d’entre elles ont dénoncé des viols.

L’auteur de la lettre, mineur au moment des faits, n’est pas venu témoigner mardi. Trop dur de revoir son bourreau. Trop dur de parler des faits qu’il a subis.

Pourtant, c’est grâce à sa plainte pour viol que l’enquête de gendarmerie a débuté en 2021, alors que des dizaines de victimes se taisaient.

A 17 ans, « harcelé » pendant près de deux ans après avoir été violé, il a été le premier à briser le silence pour raconter à sa famille qu’il avait « fait quelque chose d’horrible ».

Il aura fallu le tact, la patience et le soutien indéfectible de son grand-frère, de trois ans son ainé et lui aussi approché par « Aurélie », pour que ce garçon « taiseux » et « sensible » se confie, après avoir frôlé le suicide.

« Je suis passé d’une première rupture amoureuse à une descente aux enfers », raconte-t-il dans sa lettre. « Ce chantage a failli me pousser à bout et n’a pas freiné mon agresseur ».

À 15 ans, l’adolescent, alors en proie à un chagrin d’amour, est abordé sur Snapchat par une certaine « Aurélie », jolie bûcheronne blonde qui lui envoie des photos intimes. Elle insiste ensuite pour qu’il fasse de même.

"Vulnérabilité"

Après de longues hésitations, il s’exécute. Le piège se referme. « Aurélie » le harcèle par messages, le menace d’envoyer des skinheads lui « casser les dents » et de diffuser ses photos.

Sa seule porte de sortie, selon la jeune femme: avoir une relation sexuelle avec Théo Denner, lui aussi en proie à son chantage, affirme-t-elle.
Sous la contrainte d’une pression insupportable et « pour en finir », l’adolescent se rend à un rendez-vous avec le jeune bûcheron, adepte de la chasse et des thèses d’extrême droite. Ce dernier filme leurs relations sexuelles. Le harcèlement redouble de violence, mais l’adolescent refuse de nouveaux contacts.
Un jour, sa mère évoque la cybercriminalité avec ses fils. « Mon frère est devenu blanc, j’ai vu qu’il avait un problème », a témoigné à la barre le frère aîné.

« Y a quelqu’un qui me met une pression énorme. J’ai déconné, j’ai donné des photos », commence alors à se confier le cadet. Avant de déposer plainte.

Le profil de la fameuse Aurélie était en réalité piloté par Théo Denner, qui a reconnu les faits en garde à vue. Les enquêteurs découvrent alors des dizaines d’autres victimes.

« Pour Théo Denner, c’est comme si l’autre n’existait pas. Il peut le pousser au suicide, il s’en fout », a dénoncé le frère de la victime, « fier » de son cadet et soulagé qu’il soit encore « vivant ».

L’avocat général, Jérémy Lhadi, a relevé que l’accusé s’en était pris « au plus jeune, au plus sensible » des deux frères, celui qui présentait « une certaine vulnérabilité ».

Venue témoigner, sa mère attend de ce procès « que la parole se libère, que la honte change de camp, que la faute retombe uniquement sur la personne assise dans le box des accusés ».

