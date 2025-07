L’A36 fermée ce vendredi matin dans le sens Besançon-Mulhouse, près de Clerval

L’été est la saison de la contemplation. Les longues balades, dans la fraîcheur du soir qui tombe, sont le moment propice pour profiter de la nature et observer la faune sauvage. L’étang des Forges, à Belfort, est pour cela un lieu incontournable. Situé sur un trajet aérien de migration, l’étang abrite de nombreuses espèces et en accueille d'autant plus le temps d’une halte. Focus sur 18 espèces observables cet été.