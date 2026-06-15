La Ville de Belfort en lice pour un concours photo

Belfort est en lice au concours photo « Ma ville en jaune » du Tour de France (lire notre article). Les Belfortains sont invités à voter pour que la ville puisse se qualifier en demi-finale. Pour voter, il faut se rendre sur le réseau social Instagram, le mercredi 17 juin. Ce jour-là, Belfort affrontera la photo de Chalon-sur-Saône.

Les deux photos seront publiées à 10h sur les comptes Instagram @belfortofficiel et @maillotjaunelcl à partir de 10 h, puis relayées en story Instagram sur le compte @letourdefrance. Il suffit de se rendre sur le compte de la Ville de Belfort, cliquer sur le lien en description et de voter. Attention, les votes ne sont ouverts que pendant 24 heures.