La Ville de Belfort en lice pour un concours photo

Belfort est en lice au concours photo « Ma ville en jaune » du Tour de France (lire notre article). Les Belfortains sont invités à voter pour que la ville puisse se qualifier en demi-finale. Pour voter, il faut se rendre sur le réseau social Instagram, le mercredi 17 juin. Ce jour-là, Belfort affrontera la photo de Chalon-sur-Saône.
Les deux photos seront publiées à 10h sur les comptes Instagram @belfortofficiel et @maillotjaunelcl à partir de 10 h, puis relayées en story Instagram sur le compte @letourdefrance. Il suffit de se rendre sur le compte de la Ville de Belfort, cliquer sur le lien en description et de voter. Attention, les votes ne sont ouverts que pendant 24 heures.
Le lion et le maillot jaune
Impossible de se tromper. Sur la photo de la Cité du Lion, on retrouve evidement, la statut de Bartholdi et le maillot jaune. Belfort a été sélectionné parmi sept autres villes de France pour décrocher le titre de la plus belle photographie. Chacune de ces villes s’affronte en duel sur Instagram. Mission des internautes : départager les photos et élire le gagnant. En cas de victoire, Belfort sera qualifié pour les demi-finales, les 23 et 24 juin, puis la finale le 25 juin.