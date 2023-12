La perpétuité requise en appel contre le Chilien Nicolas Zepeda

“Tout, j’insiste, tout conduit vers Nicolas Zepeda dans la mort de Narumi Kurosaki”, a martelé l’avocat général Etienne Manteaux devant les assises de la Haute-Saône. En dépit de l’absence du corps de l’étudiante, jamais retrouvé, M. Manteaux a souligné la “solidité des charges” à l’encontre de l’accusé, qui a de nouveau clamé mardi son innocence alors que son procès en appel touche à sa fin.

Le procureur a aussi requis une interdiction définitive de territoire une fois la peine purgée. L’an passé, en première instance, M. Manteaux avait requis la réclusion à perpétuité mais n’avait pas été totalement suivi par les jurés qui avaient condamné M. Zepeda à 28 ans de réclusion. Le Chilien, désormais âgé de 33 ans, avait interjeté appel.

Selon l’accusation, Nicolas Zepeda est venu exprès du Chili en France fin 2016 et a tué Narumi, sans doute en l’étouffant ou en l’étranglant. Il s’est ensuite débarrassé du corps dans une zone boisée près de la commune de Dole (Jura). Mardi, le procureur avait confronté l’accusé à ses messages autoritaires envoyés à Narumi pour lui ordonner de supprimer de son compte Facebook des amis masculins; l’achat d’un bidon d’essence et d’allumettes, potentiellement pour brûler un corps; ou encore les passages en voiture de location du Chilien près de Dole.

Il avait aussi épinglé la “fierté de mâle blessé” et la “jalousie maladive” du Chilien qui n’a, selon M. Manteaux, pas supporté que Narumi le quitte et le raye de sa vie en nouant une nouvelle relation avec Arthur Del Piccolo, un étudiant de Besançon un temps suspecté, mais rapidement mis hors de cause. Partie civile au procès, il fut le dernier petit ami de Narumi.