La justice rejette la remise en liberté de l’ex-anesthésiste Péchier

Le procès en appel de celui que la cour d’assises du Doubs a qualifié de « tueur en série » est prévu à Lyon à partir de septembre 2027.

La cour avait assorti la prison à perpétuité d’une période de sûreté de 22 ans.

Âgé aujourd’hui de 54 ans, l’ex-anesthésiste clame toujours son innocence et souhaitait être remis en liberté pour « pouvoir travailler » hors d’une cellule pour la prouver.

Au terme d’un procès fleuve de trois mois et demi, Frédéric Péchier a été reconnu coupable, le 18 décembre 2025, d’avoir, entre 2008 et 2017, empoisonné 30 patients de 4 à 89 ans – dont 12 sont morts – en polluant des poches de perfusion dans le but de nuire à des confrères avec qui il était en conflit.