La justice rejette la remise en liberté de l’ex-anesthésiste Péchier

Un vitrail dans la salle d'audience du palais de justice de Belfort.
Le procès en appel de Frédéric Péchier est prévu en 23027 çà Lyon. | Illustration © Le Trois – P.-Y.R.

Condamné en décembre 2025 pour l'empoisonnement de 30 patients, l'ex anesthésiste a fait appel et souhaitait être remis en liberté pour préparer sa défense.

(AFP)

La justice a rejeté ce mardi 23 juin, à Lyon, une nouvelle demande de remise en liberté de l’ex-anesthésiste Frédéric Péchier, qui a été condamné à la perpétuité pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, dans des cliniques de Besançon, mais qui a fait appel.

La cour d’appel du Rhône a rejeté sa deuxième demande de remise en liberté en raison notamment « du risque de pressions sur les témoins, du risque de renouvellement des faits et des risques graves, exceptionnels et persistants de trouble à l’ordre public ».

Procès en appel en septembre 2027

Le procès en appel de celui que la cour d’assises du Doubs a qualifié de « tueur en série » est prévu à Lyon à partir de septembre 2027.

La cour avait assorti la prison à perpétuité d’une période de sûreté de 22 ans.

Âgé aujourd’hui de 54 ans, l’ex-anesthésiste clame toujours son innocence et souhaitait être remis en liberté pour « pouvoir travailler » hors d’une cellule pour la prouver.

Au terme d’un procès fleuve de trois mois et demi, Frédéric Péchier a été reconnu coupable, le 18 décembre 2025, d’avoir, entre 2008 et 2017, empoisonné 30 patients de 4 à 89 ans – dont 12 sont morts – en polluant des poches de perfusion dans le but de nuire à des confrères avec qui il était en conflit.

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